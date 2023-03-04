أحكام بالسجن ضد معارضين في بيلاروس.. بلينكن: استهزاء بالعدالة

دان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الجمعة، الحكم بالسجن الذي صدر على أليس بيالياتسكي الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2022، وأحد شخصيات الحركة الديمقراطية في بيلاروس.

وكتب بلينكن في تغريدة: "ندين هذه الاستهزاء بالعدالة بعد أن حكمت المحكمة اليوم على بيالياتسكي وثلاثة آخرين بالسجن بين 7 و10 سنوات في محاولة لقمع الديمقراطية وحقوق الإنسان في بيلاروس".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي: "ندعو إلى إطلاق سراح السيد بيالياتسكي وجميع السجناء السياسيين في بيلاروس".

وحكمت محكمة في مينسك الجمعة على الناشط بيالياتسكي (60 عاماً) بالسجن عشر سنوات.

وقالت منظمة "فياسنا" المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان إنّه حكم على اثنين من معاوني بيالياتسكي وهما فالنتين ستيفانوفيتش وفلاديمير لابكوفيتش اللذان اعتُقلا معه في تموز/ يوليو 2021، بالسجن تسع سنوات وسبع سنوات على التوالي.

أما المتهم الرابع دميتري سولوفييف اللاجئ في بولندا، فحكم عليه غيابياً بالسجن ثماني سنوات.

أليس بيالياتسكي أثناء جلسة الحكم Vitaly Pivovarchyk/BelTA

وصدرت هذه الأحكام في إطار سلسلة جديدة من المحاكمات التي تستهدف ناشطين وصحافيين ومعارضين يتعرّضون للقمع منذ حركة الاحتجاج في صيف 2020.

وقمعت هذه الاحتجاجات التي اندلعت بعد إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو المثيرة للجدل، عبر اعتقال آلاف وحالات التعذيب فيما قُتل العديد من المتظاهرين وأُصدرت أحكام قاسية واعتُمد النفي القسري.

وكان بيالياتسكي حاز الخريف الماضي جائزة نوبل للسلام مع منظّمتين مدافعتَين عن حقوق الإنسان هما "ميموريال" (روسيا) ومركز الحريات المدنية (أوكرانيا).

وأسس بيالياتسكي منظمة "فياسنا" التي قادها لسنوات.