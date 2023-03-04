السباح التونسي الحفناوي يحقق ذهبية 400 م في "برو سويم" في فلوريدا

فاز البطل الاولمبي التونسي أحمد أيوب الحفناوي بذهبية سباق 400 م سباحة حرة في سلسلة "برو سويم" في فورت لودرديل بولاية فلوريدا، الخميس، مسجلا 3:46.02 دقائق وحاصدًا الذهبية الثانية هذا الاسبوع.

وتغلب الحفناوي (20 عامًا) الذي حقق لقب 1500 م سباحة حرة الاربعاء، على المصري مروان الكماش (3:47.34 د) والاميركي كيران سميث (3:48.02 د).

وسبق للحفناوي أن حقق مفاجأة مدوية في أولمبياد طوكيو عام 2021 عندما خطف ذهبية 400 م حرة ليصبح ثاني سباح تونسي يتوج بذهبية أولمبية بعد أسامة الملولي الفائز بلقب 1500 م في أولمبياد بكين 2008.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2021، حقق الحفناوي فضية بطولة العالم في حوض قصير في سباق 1500 م محطمًا الرقم القياسي الافريقي الذي كان بحوزة الملولي.