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رياضة

السباح التونسي الحفناوي يحقق ذهبية 400 م في "برو سويم" في فلوريدا

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بقلم:  يورونيوز
أحمد الحفناوي يخوض نهائي سباق 400 متر سباحة حرة رجال في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020
أحمد الحفناوي يخوض نهائي سباق 400 متر سباحة حرة رجال في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020   -  حقوق النشر  Martin Meissner/AP

فاز البطل الاولمبي التونسي أحمد أيوب الحفناوي بذهبية سباق 400 م سباحة حرة في سلسلة "برو سويم" في فورت لودرديل بولاية فلوريدا، الخميس، مسجلا 3:46.02 دقائق وحاصدًا الذهبية الثانية هذا الاسبوع.

وتغلب الحفناوي (20 عامًا) الذي حقق لقب 1500 م سباحة حرة الاربعاء، على المصري مروان الكماش (3:47.34 د) والاميركي كيران سميث (3:48.02 د).

وسبق للحفناوي أن حقق مفاجأة مدوية في أولمبياد طوكيو عام 2021 عندما خطف ذهبية 400 م حرة ليصبح ثاني سباح تونسي يتوج بذهبية أولمبية بعد أسامة الملولي الفائز بلقب 1500 م في أولمبياد بكين 2008.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2021، حقق الحفناوي فضية بطولة العالم في حوض قصير في سباق 1500 م محطمًا الرقم القياسي الافريقي الذي كان بحوزة الملولي.

Petr David Josek/AP
الحفناوي إثر إحرازه ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو 2020Petr David Josek/AP

المصادر الإضافية • أ ف ب