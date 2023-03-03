بحث عن الشهرة أم استهداف مقصود؟ إطلاق نار ورسالة تهديد ضد مركز تجاري مرتبط بعائلة زوجة ميسي

تم إطلاق النار ليل الأربعاء-الخميس في روساريو شمال الأرجنتين، نحو متجر أغذية مملوك لعائلة زوجة ليونيل ميسي، مع رسالة تهديد يبدو أنها موجهة لبطل العالم، وفق ما أعلنت السلطات.

وبحسب الشرطة، فقد تم تحديد 14 رصاصة في الواجهة المعدنية لسوبر ماركت مغلق، ولافتة من ورق الكرتون كُتب عليها بخط اليد: "ميسي ننتظرك، جافكين هو ناركو (تاجر مخدرات)، لن يعتني بك".

أكد أحد الشهود رؤية رجليْن على دراجة نارية قرابة الساعة الثالثة فجرًا (بالتوقيت المحلي)، نزل أحدهما لإطلاق النار ورمي اللافتة قبل الفرار دون وقوع أي جرحى.

وأكد عمدة روساريو (الواقعة على بعد 320 كلم شمال غرب العاصمة بوينس آيرس) بابلو جافكين أمام وسائل الإعلام، أن المتجر تعود ملكيته إلى عائلة أنتونيلا روكوسو زوجة ميسي، وقال جافكين: "ما يبحثون عنه هنا هو الصدى الذي يتركه الحدث.. ما هي المعلومات التي تنتشر بسرعة أكبر من الهجوم على ميسي؟... من السهل جدًا على أي عصابة القيام بذلك".

كما قدّر نائب رئيس وحدة الشرطة الإقليمية، إيفان غونزاليس، في حديث مع قناة "كادينا 3" أن الرسالة لم تكن "تهديدًا"، لكنها عمل يهدف إلى "لفت الانتباه".

وأصبحت روساريو، مسقط رأس ميسي وثالث أكبر مدينة في الأرجنتين، خلال السنوات الأخيرة مكانًا مهمًا لتهريب المخدرات في البلاد، وشيئًا فشيئًا المدينة الأكثر خطورة في البلد الأميركي الجنوبي، مع تسجيل 287 جريمة قتل في عام 2022.