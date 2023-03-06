شي جينبينغ: "على الصين الاعتماد على نفسها لاغير كي تتطور"

قال الرئيس شي جينبينغ، إنه يتعين على الصين تعزيز قدراتها الإنتاجية وأن تكون قادرة على القيام بذلك بمفردها، في وقت تواجه فيه بلاده ضغوطًا شديدة من الولايات المتحدة وحلفائها.

وشدد خلال الدورة السنوية للبرلمان، في إشارة إلى سلامة الأغذية: "غالبًا ما أقول إن هناك شيئين (حاسمين) يجب ضمانهما: الأول هو وعاء الطعام في الصين".

وقال شي جينبينغ، وفقا لتصريحات نشرتها، يوم الاثنين، صحيفة الشعب، وهي جهاز تابع للحزب الشيوعي الحاكم، إن "الثاني هو بناء قطاع تصنيع قوي".

وأضاف الرئيس الصيني: "إن دولة عظيمة يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة يجب أن تعتمد فقط على نفسها لحل هاتين المشكلتين". "الأسواق الدولية لا تستطيع أن تحمينا".

وكان جينبينغ قد تحدث يوم الاحد، فى بكين امام نواب جيانغسو (شرق البلاد)،إحدى المقاطعات الأكثر نموا في الصين.

"دولة اشتراكية حديثة عظيمة من جميع النواحي"

وأكد شي جينبينغ، وفقا لتصريحات أخرى نشرتها وكالة الأنباء الصينية الرسمية، أن تنمية المجالات الرئيسية، ستسمح للصين بأن تصبح "دولة اشتراكية حديثة عظيمة من جميع النواحي".

تشارك الصين والولايات المتحدة بشكل ملحوظ في معركة شرسة لتصنيع أشباه الموصلات، وهي مكونات إلكترونية مصغرة ضرورية لتشغيل الهواتف الذكية والسيارات المتصلة بالأنترنت وأيضًا المعدات العسكرية.

وباسم تهديد مفترض لأمنها القومي، ضاعفت واشنطن في الأشهر الأخيرة العقوبات المفروضة على صانعي الرقائق الصينيين، وعرقلت حصولهم على التقنيات الأمريكية.

كشفت الصين عن هدف نمو حذر بنسبة "حوالي 5٪ " لعام 2023 يوم الأحد، في افتتاح الدورة السنوية للبرلمان، والتي سيحصل خلالها شي جين بينغ على فترة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات.

كما أعلنت البلاد عن زيادة ميزانية الدفاع لعام 2023، وهذا في ظل سياق عدم الثقة من جيرانها الآسيويين، والولايات المتحدة، إضافة لحلف شمال الأطلسي الذي أقحم الصين في قائمة التحديات الأمنية منذ منتصف 2022.