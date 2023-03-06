جراء اصطدامها بطيور.. هبوط اضطراري لطائرة في هافانا بعيد إقلاعها

هبطت طائرة اضطرارياً في هافانا الأحد وأُخليت من الركاب عبر المنزلقات بعدما اصطدمت بطيور وظهر دخان في المقصورة، وفق ما أعلنت السلطات الكوبية وشركة الطيران.

وقالت هيئة الطيران الكوبية إن الحادث وقع عند الساعة 12,05 (17,05 ت غ) بعيد إقلاع طائرة بوينغ 737 التابعة لشركة طيران ساوث ويست الأميركية والتي كانت متّجهة إلى فورت لودرديل في ولاية فلوريدا في جنوب الولايات المتحدة.

وأضافت أنه "بحسب الآلية المعمول بها، سُمح للطائرة بالهبوط في هافانا. أُجلي الركاب وهم بحال جيّدة". وفتحت الهيئة تحقيقاً في الحادث.

من جانبها، أعلنت شركة ساوث ويست أن طيوراً اصطدمت بأحد المحرّكات وكذلك بمقدّمة الطائرة التي كانت تقلّ 147 راكباً وطاقماً من ستة أفراد.

وأوضحت الشركة في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس أن "الطيارين عادا بأمان إلى هافانا حيث أُجلي الركاب من الطائرة عبر المنزلقات بسبب دخان في المقصورة".

وأضافت أن طائرة أخرى ستنقل الركاب إلى فورت لودرديل.