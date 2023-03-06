15 قتيلا وعشرات المفقودين في انزلاق تربة في إندونيسيا

قتل 15 شخصا على الأقل وفقد 50 آخرون الإثنين بعد هطول أمطار غزيرة، وانزلاق تربة في إحدى جزر الأرخبيل الإندونيسي النائية، بحسب مسؤولين في إدارة مجابهة الكوارث.

وقال رئيس وكالة البحث والإنقاذ في منطقة ناتونا حيث وقعت الكارثة، عبد الرحمن، متحدثا لوكالة فرانس برس: "أُبلغنا بفقدان خمسين شخص وانتشال 15 جثة"، بعدما أفادت حصيلة سابقة عن سقوط 11 قتيلا.

وكان المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، عبد المهاري، أوضح لقناة تلفزيونية محلية، أن الكارثة وقعت في جزر رياو. وأظهرت صور نشرتها الهيئة أن الوحول من انزلاق التربة، غطت بالكامل منازل قريبة من هضبة في جزيرة سيراسان الواقعة بين بورنيو وماليزيا.

وقال المتحدث باسم وكالة ادارة مجابهة الكوارث في جزر رياو، إن شبكة الاتصالات في المنطقة المتضررة قطعت ما يجعل من الصعب الحصول على أحدث المعلومات.

وأوضح المتحدث أن "الطقس لا يمكن توقعه، الرياح قوية والأمواج عالية حاليا". وقال عبد المهاري: "إن الوصول الى هذه الجزيرة النائية سيكون صعبا بالنسبة لرجال الانقاذ...عادة تستغرق الرحلة خمس ساعات بالقارب السريع، وغدا ستستخدم الإدارة الوطنية لادارة مجابهة الكوارث مروحية لتسريع العمليات اللوجستية".

و تتعرض اندونيسيا لانزلاقات تربة خلال موسم الأمطار وقد زاد منها في بعض الأماكن التصحر، فيما تسببت الامطار الموسمية لفترات طويلة بفيضانات في مناطق مختلفة من الأرخبيل.