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قطر

أمير قطر يعين رئيساً جديداً لمجلس الوزراء

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بقلم:  يورونيوز
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- الدوحة، 5 مارس 2023
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- الدوحة، 5 مارس 2023   -  حقوق النشر  KARIM JAAFAR/AFP

أعلن أمير قطر الثلاثاء تعيين وزير الخارجية في منصب رئيس مجلس الوزراء ووزير داخلية جديد في خطوة قال مراقبون إنها تمثل تغييراً للحرس القديم في الدولة الخليجية الثرية.

 وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير "قبل استقالة" الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. 

وعين وزير الخارجية الشيخ  محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيساً لمجلس الوزراء، وأدى اليمين القانونية أمام أمير البلاد، بحسب الوكالة. 

وبموجب الأمر الأميري الصادر الثلاثاء سيحتفظ الشيخ محمد بمنصب وزير الخارجية. 

وعين الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني الذي شغل منصب قائد عمليات أمن بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر العام الماضي، في منصب وزير الداخلية. 

وكان الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني عين في منصبه في كانون الثاني/يناير 2020.

 وأكد مراقب دبلوماسي اشترط عدم الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع أن الشيخ خليفة "كان آخر رابط حقيقي في الحكومة بالأمير الأب".

 وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأمير البالغ من العمر 42 عاماً تسلّم مقاليد الحكم من والده عن عمر 33 عاماً فقط في سنة 2013 بعدما تم إعداده لسنوات لقيادة البلاد.

المصادر الإضافية • ا ف ب