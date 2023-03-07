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الفلبين

زلزال بقوة ست درجات يضرب جنوب الفلبين

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بقلم:  يورونيوز
أضرار زلزال ضرب الفلبين الصيف الماضي
أضرار زلزال ضرب الفلبين الصيف الماضي   -  حقوق النشر  Czeasar Dancel/AP

ضرب زلزال قوته ست درجات جنوب الفلبين الثلاثاء، على ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فيما حذّرت السلطات المحلية من هزات ارتدادية وأضرار محتملة.

ووقع الزلزال قرابة الساعة الثانية بعد الظهر (06.00 ت غ) في مقاطعة دافاو دي أورو الجبلية في جزيرة مينداناو.

وقال موظف في هيئة الكوارث في ماراغوسان لوكالة فرانس برس إن السلطات تدقق في معلومات عن حصول انزلاق للتربة على طريق وطني سريع.

وأوضح "لم نتلق أي تقارير عن أضرار او إصابات أخرى لكننا نتحقق من الوضع في البلدات المجاورة".

وأكد "شعرنا بالهزة من دون أن تقع أي أضرار".

وتشهد الفلبين هزات شبه يومية بسبب موقعها على "حزام النار" الذي يتسبب بنشاط زلزالي وبركاني ويمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.