أطباق فريدة ومبتكرة.. تعرّفوا على قائمة طعام حفل الأوسكار لهذا العام

يعمل منظمو حفل الأوسكار كل عام على جذب أنظار الجميع ليس فقط في المهرجان الضخم، بل وأيضًا عبر قائمة الطعام الفريدة والمبتكرة.

وهذا العام، لجأ رئيس الطهاة الطبّاخ الأمريكي المولود في النمسا وولفجانغ باك، إلى ابتكار طبق السلمون المقدم مع الخبز المحمّص على شكل جوائز الأوسكار، إضافة إلىالسيجار المصنوع من الشوكولاته.

وولفجانغ باك حاملاً الشوكولا المصنوعة على شكل سيغار VALERIE MACON/AFP or licensors

وقال باك: "ككل عام، ستكون قائمة الطعام هذه السنة مميزة، سنحتفظ ببعض الأطباق التي تمثّل جزءًا من تقاليدنا، كما سنقوم بصنع أشياء جديدة".

ومن المقرر أن ينعقد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023 يوم الأحد 12 آذار/ مارس على مسرح دولبي - هوليوود في لوس أنجلوس للنسخة الـ95، وسيقدمه جيمي كيميل هذا العام.