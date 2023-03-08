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الولايات المتحدة الأمريكية

أطباق فريدة ومبتكرة.. تعرّفوا على قائمة طعام حفل الأوسكار لهذا العام

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بقلم:  يورونيوز
رئيس الطهاة الطبّاخ الأمريكي المولود في النمسا وولفجانغ باك
رئيس الطهاة الطبّاخ الأمريكي المولود في النمسا وولفجانغ باك   -  حقوق النشر  VALERIE MACON/AFP or licensors

يعمل منظمو حفل الأوسكار كل عام على جذب أنظار الجميع ليس فقط في المهرجان الضخم، بل وأيضًا عبر قائمة الطعام الفريدة والمبتكرة.

وهذا العام، لجأ رئيس الطهاة الطبّاخ الأمريكي المولود في النمسا وولفجانغ باك، إلى ابتكار طبق السلمون المقدم مع الخبز المحمّص على شكل جوائز الأوسكار، إضافة إلىالسيجار المصنوع من الشوكولاته.

VALERIE MACON/AFP or licensors
وولفجانغ باك حاملاً الشوكولا المصنوعة على شكل سيغارVALERIE MACON/AFP or licensors

وقال باك: "ككل عام، ستكون قائمة الطعام هذه السنة مميزة، سنحتفظ ببعض الأطباق التي تمثّل جزءًا من تقاليدنا، كما سنقوم بصنع أشياء جديدة".

ومن المقرر أن ينعقد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2023 يوم الأحد 12 آذار/ مارس على مسرح دولبي - هوليوود في لوس أنجلوس للنسخة الـ95، وسيقدمه جيمي كيميل هذا العام.

المصادر الإضافية • أ ف ب