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تونس
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14 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء يقضون غرقا قبالة السواحل التونسية

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بقلم:  يورونيوز
خفر السواحل تمكنوا من "نجدة وانقاذ 54"
خفر السواحل تمكنوا من "نجدة وانقاذ 54"   -  حقوق النشر  Francisco Seco/AP

أعلن خفر السواحل التونسي الخميس أن 14 مهاجرا من جنسيات دول جنوب أفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم غرقا قبالة السواحل وتم إنقاذ 54 آخرين اثر غرق مركب يقلهم قبالة السواحل التونسية.

وقال خفر السواحل في بيان إن وحدات الحرس البحري بصفاقس (وسط شرق) عثرت "أثناء تمشيط السواحل" على مجموعة "تعرض مركبهم للغرق، موضحا أن خفر السواحل تمكنوا من "نجدة وانقاذ 54" شخصا من جنسيات من دول إفريقيا جنوب الصحراء و"إنتشال 14 جثة".

المصادر الإضافية • أ ف ب