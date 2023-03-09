وفاة المغني الفرنسي مارسيل أمون عن عمر 93 عاماُ

توفي الأربعاء عن 93 عاماً المغني الفرنسي مارسيل أمون، على ما افاد بيان تلقته وكالة فرانس برس، أصدرته عائلة الفنان الذي اشتهر عدد من أغنياته من بينها "بلو، بلان، بلون" (Bleu, blanc, blond).

وتعود بدايات بروز أمون المولود في الأول من نيسان/أبريل 1929(واسمه الأصلي مارسيل ميرامون) إلى خمسينات القرن العشرين.

وحصلت أسطوانته الأولى عام 1956 الجائزة الكبرى لأكاديمية شارل كرو، لكنّ ذروة مسيرته كانت نيله الأسطوانة الذهبية عام 1971 عن "لامور سا باس لو تان" (amour ca passe le temps). وتوالت إنجازاته في السبعينات ومن بينها حفلة حققت نجاحاً واسعاً على مسرح "أولمبيا" الشهير، وبرنامج تلفزيوني ترافقه فيه مجموعة راقصات.

وخاص غمار المسرح الغنائي عام 1975، من خلال عمل قوبل باستحسان النقاد، لكنّ إقبال الجمهور عليه كان محدوداً.

كذلك كانت لمارسيل أمون تجربة في التمثيل، إذ تولى مثلاً دوراً ثانوياً إلى جانب بريجيت باردو في فيلم "لا مارييه إيتيه ترو بيل" (La mariee etait trop belle) عام 1956، لكنّ مسيرته السينمائية بقيت محدودة. وشارك أيضاً في عدد من الأفلام التفزيونية.

وكان أمون احتفل ببلوغه التسعين على المسرح في باريس عام 2019، خلال حفلة موسيقية شارك فيها فنانون من بينهم سيرج لاما ونيكوليتا.