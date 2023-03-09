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إيطاليا
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لا أضرار مادية أو بشرية.. زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب وسط إيطاليا

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بقلم:  يورونيوز
ضرب الزلزال وسط إيطاليا
ضرب الزلزال وسط إيطاليا   -  حقوق النشر  المركز الأورو-متوسطي لرصد الزلازل

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، مناطق وسط إيطاليا حسبما أفاد المركز الأورو-متوسطي لرصد الزلازل.

ووقع الزلزال عند الساعة 16:05 من بعد ظهر الخميس، بعمق 2 كيلومتر على بعد 30 كيلومترًا شمال غرب مدينة بيروجيا عاصمة إقليم أومبريا.

ولم تُعلن السلطات الإيطالية عن أي أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال الذي شعر به سكان أكثر من إقليم.

وذكر رئيس بلدية أمبرتايد لوكا كاريزيا، أن العديد من الأشخاص نزلوا إلى الشوارع، "وكان الذعر يعتريهم جميعًا"، مؤكدًا أنه لم يتم إعلان حالة الطوارئ.