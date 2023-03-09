أمريكي يسطو على بنك ليسرق.. دولاراً واحداً فقط فما السبب؟

قام أمريكي في ولاية يوتاه بالسطو على بنك لسرقة دولار واحد فقط قبل أن يعتذر عن فعلته ويقررعدم مغادرة المكان بانتظار وصول الشرطة والقبض عليه.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن دونالد سانتاكروتشي (65 عاماً) اقتحم بنك "ويلس فارغو" في مدينة سولت ليك الاثنين الماضي حاملاً ورقة سلمها لموظفي البنك بعد أن كتب عليها: "أرجوك أعذرني لارتكاب فعلتي هذه لكنها سرقة. من فضلك أعطني دولارا واحدا. شكرا لك".

ووافق الموظفون على طلب الرجل ومنحوه الدولار، وكانت المفاجأة أن المذكور رفض المغادرة وطلب إبلاغ الشرطة.

وجلس سانتاكروتشي في بهو البنك منتظراً وصول الشرطة، حتى أنه أبدى تذمّرا على تأخرهم في القدوم إلى المكان.

وطبقاً لإفادة اعتقاله، "قال دونالد للعاملين في البنك إنهم محظوظون [لأنه] لم يكن لديه سلاح خصوصا وأن الشرطة أخذت وقتاً طويلاً للوصول إلى هناك".

ولم يصب أي من العاملين في البنك حتى وصلت الشرطة وألقت القبض على السارق الذي أعاد الدولار وقال إنه أقدم على ارتكاب جريمة فدرالية "لرغبته في دخول سجن فدرالي".

وقالت محطة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية إنه لم يتضح حتى الآن لماذا أراد السارق دخول سجن فدرالي.

وطبقاً لتقارير إعلامية أمريكية، فقد تم إخلاء سبيل سانتاكروتشي أمس الأربعاء بعد احتجازه في سجن مقاطعة سولت ليك وهو سجن غير فدرالي.