شاهد: جنود أفارقة يشاركون في تدريبات عسكرية برعاية أمريكية عنوانها.. تعزيز الأمن والاستقرار

تشارك مجموعة مختارة من الجنود الأفارقة في المناورات العسكرية "Flintlock 2023" التي انطلقت بداية الشهر الحالي ومن المقرر أن تستمر لغاية 15 مارس/آذار 2023 بقيادة الجيش الأمريكي لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتقام نسخة هذا العام من التدريبات التي ترعاها "القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا" أو ما تعرف بـ"أفريكوم"، في غانا وساحل العاج وسط تفاقم المشاعر المعادية لباريس في القارة، وفي وقت تتقرب فيه العديد من الدول الإفريقية مثل مالي وبوركينا فاسو إلى روسيا.

وبحسب "أفريكوم"، إن هذه التدريبات، تهدف إلى "تعزيز قدرة المشاركين على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، بشكل جماعي، من خلال سيناريو شامل".

ويقول المنظمون، إن 29 دولة وحوالي 1300 عنصر يشاركون في "فلينتلوك 2023".

وشهد يوم الخميس في أكرا، تدريبات شملت كيفية القيام بعمليات لمكافحة القرصنة على متن سفينة تابعة للبحرية الإسبانية.

وقال خافيير غوتيريز، سفير إسبانيا في غانا: "ما يحدث هنا في غانا وفي دول غرب إفريقيا له تأثير مباشر ليس فقط على إسبانيا وإنما على أوروبا، ويقع في مصلحة حلفائنا".