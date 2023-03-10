غوارديولا يعلق على واقعة خلع ووكر بنطاله في إحدى الحانات

أكد المدرب الاسباني بيب غوارديولا، الجمعة، أن المزاعم التي تتعلق بخلع مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، كايل ووكر، بنطاله في إحدى الحانات هي "مسألة خاصة".

فتحت الشرطة تحقيقًا بعد أن نشرت صحيفة "ذي صن" الأربعاء لقطات من كاميرات المراقبة تظهر ووكر يُنزِل بنطاله مرتين في حانة في ويلمسلو، على بعد 14 ميلاً جنوب مانشستر.

أكد غوارديولا على هامش المباراة ضد مضيفه كريستال بالاس في الدوري، السبت "إنها مسألة خاصة. لقد حللناها داخليًا وتحدثنا معه. بالطبع هذا ليس المكان المناسب لمناقشة المواقف الخاصة".

وقيل إن الحادث المزعوم وقع الأحد، بعد يوم من مشاركته في فوز سيتي على نيوكاسل 2-صفر في الدوري الممتاز. أشارت تقارير الى أن ووكر طعن في المزاعم وقد أبلغ عن خوضه الحصص التدريبية كالمعتاد هذا الأسبوع.

وحول أهمية توخي اللاعبين الحذر بشأن سلوكهم في الأماكن العامة، قال غوارديولا "الأمر مختلف تمامًا عما كان عليه الحال منذ سنوات. إنهم يعرفون ذلك".

وتابع "عندما تفتح باب منزلك، عليك أن تعرف أنه سيتم تصويرك مهما فعلت. إنه جزء من المجتمع". توج ووكر بلقب الدوري الممتاز مع سيتي أربع مرات منذ انضمامه اليه من توتنهام عام 2017.

وخاض ابن الـ32 عامًا 73 مباراة دولية بألوان المنتخب الإنجليزي. يحتل سيتي المركز الثاني في الدوري على بُعد خمس نقاط من أرسنال المتصدر.