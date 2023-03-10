رئيس وزراء كوسوفو: نريد علاقات طبيعية مع صربيا لكن ليس على حساب أمننا واستقرارنا

في حلقة جديدة من برنامج "غلوبل كونفرسيشن" تحاور يورونيوز رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي للحديث عن الآثار المترتبة عن الغزو الروسي لأوكرانيا على دول غرب البلقان، بالإضافة إلى المحادثات الجارية مع صريبا من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.

وفيما يلي مضمون المقابلة التي يمكن مشاهدتها كاملة في الفيديو أعلاه.

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يورونيوز: أثارت الحرب في أوكرانيا توترا في جميع أنحاء غرب البلقان مع تزايد انعدام الثقة بين الصرب وألبان كوسوفو إلى مستويات مقلقة.

الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء هذا الوضع.

ينضم إليّ للحديث عن هذا الشأن رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي.

يورونيوز: رئيس الوزراء، شكرا لك على وجودك معنا.

ما هي توقعاتك ليوم 18 آذار/ مارس عندما يُستأنف الحديث مع صربيا؟

رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي: كان من المفترض أن نوقع الاتفاقية في 27 شباط/فبراير.

لسوء الحظ، لم يرغب رئيس صربيا في ذلك. ولذا فإن هذه المعاهدة الأساسية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي هي أرضية صلبة للمضي قدمًا، ونأمل أن نحققها أخيرا في 18 آذار/مارس

يورونيوز: تطلب صربيا، مثلا، من كوسوفو الامتثال في إنشاء مجتمع البلديات الصربية في كوسوفو.

هل تعتقد أن هذا الجزء من الاتفاقية التي تم التوصل إليها بوساطة الاتحاد الأوروبي مقبول بالنسبة لك؟

رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي: أنا هنا كرئيس وزراء لجميع المواطنين مهما كانت جنسيتهم أو هويتهم الوطنية أو عرقهم أو خلفيتهم الدينية.

اريد ارضاء كل المواطنين ومنحهم حقوقهم واحتياجاتهم وطلباتهم.

لكن الحلول أحادية العرق بسبب النظام القانوني لجمهوريتنا الديمقراطية غير ممكنة.

يورونيوز: أجل، لكن هذا هو السبب الذي يجعلني أقول إن تقرير المصير مستبعد. هل نحن نتحدث عن الحكم الذاتي؟

رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي: لهذا السبب نتحدث عن الإدارة الذاتية للمجتمع الصربي في المادة السابعة من المعاهدة الأساسية التي صادقنا عليها.

وتشير الإدارة الذاتية للمجتمع الصربي أيضًا إلى مجلس أوروبا كمنظمة، ما يعني أنه يتعين علينا الرجوع إلى إطار الاتفاقية لحماية حقوق الأقليات القومية.

وأعتقد أنه يمكننا فعل الشيء نفسه في كوسوفو، حيث لن نسقط ونتحول إلى قومية إثنية إقليمية كما كان الحال في البوسنة.

يورونيوز: هل كان لديك أي إشارة من أعضاء مجلس أوروبا الحصول على الضوء الأخضر قريباً؟

رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي: أغلب أعضاء مجلس أوروبا إيجابيون فيما يتعلق بطلب كوسوفو، وآمل أن نقوم بتسريع الإجراءات من أجل إجراء التصويت النهائي هناك ونصبح أعضاء في مجلس أوروبا.

بالنسبة لنا، هذا مهم جدًا لأنه سيكون مفيدًا للمواطنين أنفسهم أكثر من البلد، أيضًا خلال المحادثات الجارية مع رئيس صربيا في بروكسل، أكدنا دائمًا أن تطبيع العلاقات يجب أن يكون للمواطنين لأنهم هم المستفيدون النهائيون منه.

يورونيوز: بعد العدوان الروسي على أوكرانيا رأينا التوتر يزايد في هذا الجزء من أوروبا. ما السبب في رأيك؟

رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي: أوكرانيا هي جبهة يتم فيها الدفاع عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.

كان للحرب العديد من الآثار على بلدنا. وصدمة الناس من الإبادة الجماعية لصربيا اليوغسلافية في ربيع عام 1999 عادت إلى الأذهان.

يورونيوز: لم تعترف المحكمة بذلك كإبادة جماعية ، إن لم أكن مخطئاً، فقد اعترفت بجرائم الحرب، واعترفت بالعنف ضد السكان، والتطهير العرقي. لكن الإبادة الجماعية كانت تتعلق بالبوسنة.

رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي: حدثت إبادة جماعية معترف بها في سريبرينيتشا. وكان في غيرها من الأماكن لكنها لم تصنف كإيادة جماعية

يورونيوز: البوسنة؟

رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي: لكنني كنت هنا. وما كنا نعاني منه كان إبادة جماعية وقتلا عشوائيا لنساء وأطفال وحوامل ولم تكن هناك أي محاكمة.

يورونيوز: لقد حوكم المسؤولون؟

رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي: لا تزال الإجراءات جارية حيث يمكن لكوسوفو مقاضاة صربيا على الإبادة الجماعية. الذي كنا نعاني منه كان إبادة جماعية.

يورونيوز: لكن هذه ليست وجهة نظر المحكمة الدولية.

رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي: سيأتي اليوم الذي ستتحدث فيه المحاكم الدولية أيضًا عن هذا.

لسوء الحظ، توفي ميلوسيفيتش في لاهاي في السجن دون أن يعيش إلى اليوم الذي كان سيحكم فيه عليه

يورونيوز: لكن لماذا تربط هذه الحلقة بالحرب في أوكرانيا؟ هل هذا من نفس وجهة النظر الأخلاقية أم أن هناك استمرارية سياسية؟

رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي: هناك عنصران مهمان هنا. العنصر الأول هو أنه في العام 2022، كان الكرملين أسبوعيا يذكر كوسوفو. إن لم يكن بوتين، فهو ميدفيديف أو زاخاروفا أو لافروف.

يورونيوز: ألا تشعر بالحماية من قبل قوة كوسوفو الموجودة على الأرض؟ قوات الناتو موجودة في كوسوفو.

رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي: جارك الأكبر (صربيا) الذي لا يعترف ببلدك، والذي لا ينأى بنفسه عن ميلوسيفيتش، وبوتين، ويخصص 3 بالمائة من ناتجه المحلي الإجمالي للمعدات العسكرية ويحقق مستوى عالٍ من الاستعداد القتالي لقواته على الحدود لا يمكنك تجاهله.

بالطبع، كوسوفو ليست عضوا في الناتو. الناتو موجود في كوسوفو. نشعر بالأمان. نحن لسنا خائفين، لكننا يقظين للغاية.

يورونيوز: هل تتوقع بعض النتائج الإيجابية على صعيد التنازلات المتبادلة بين الجانبين.

رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي: نريد علاقات طبيعية. نحن نفهم أن التطبيع الكامل للعلاقات يجب أن يكون بالاعتراف المتبادل. أنا لا أقول إن الاعتراف المتبادل يجب أن يكون الشيء الوحيد المطروح على الطاولة. أنا مستعد لمناقشة جميع القضايا بصبر.

لا أريد أي نوع من التسرع، أوالإصلاح السريع على حساب أمننا وسلامنا واستقرارنا على المدى الطويل.

ومرة أخرى، وبنية حسنة، أنا على استعداد للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي لا يتضمن فقط كوسوفو وصربيا، ولكن أيضًا الاتحاد الأوروبي، وهو الإطار الذي نتفاوض من خلاله والذي نلتزم به.

يورونيوز: نعم لكن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مكاسب سياسية كبيرة. هل تعتقدون أنكم الشخص الذي يمكنه أن يمنحهم هذا؟

رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي: لا يمكنني عقد اتفاق مع نفسي. لا بد من عقد اتفاق مع صربيا والاتحاد الأوروبي. وفي 27 شباط/فبراير، كنت على استعداد للتوقيع.

يورونيوز: رئيس الوزراء شكرا جزيلا لك.