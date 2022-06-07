رئيس وزراء سلوفاكيا ليورونيوز: الأولوية دعم أوكرانيا بالسلاح وتصدير الحبوب من موانئها وإعادة إعمارها

ضمن فعاليات المؤتمر السنوي مؤتمر غلوبسيك في براتيسلافا، الذي أثبت نفسه كمنصة رائدة في منطقة وسط أوروبا وشرقها، نظمت يورونيوز حلقة حوارية ناقشت فيها مراسلتنا ساشا فاكولينا عدة محاور مع رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيغير، والمستشار النمساوي كارل نيهامر.

يعد المنتدى على مستوى العالم من أهم المؤتمرات الاستراتيجية وخاصة في مجال الأمن والعلاقات الدولية. يلتقي السياسيون وصناع القرار في مجال الأعمال والخبراء من مراكز الفكر والمنظمات غير الحكومية العالمية ورؤساء المنظمات الدولية والمفكرين والمبتكرين كل عام لتشكيل المستقبل بنشاط.

يورونيوز: رئيس الوزراء، دعني أبدأ معك، ما هي القضايا الأكثر إلحاحًا التي تعتقد أنها موجودة على جدول الأعمال من أجل حلها؟ بعد 100 يوم على بدء الحرب.

إدوارد هيغير/ رئيس وزراء سلوفاكيا:

حسنًا، لقد سمعنا أمس من رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، أنهم، أولاً وقبل كل شيء، يحتاجون إلى المساعدة إلى الأسلحة لحماية أنفسهم. لكن القضية الثانية المهمة للغاية هي الحبوب التي لديهم في أوكرانيا وهي محظورة. هذا يرهب الناس الذين لا علاقة لهم بهذه الحرب في أجزاء أخرى من العالم، ويدفعهم فعليًا نحو خطر المجاعة الكبرى، والتي يمكن أن تتسبب بعد ذلك في موجة هجرة كبيرة، وما إلى ذلك.. إنها حالة عدم استقرار كبيرة. ولهذا السبب يتعين علينا التصرف بسرعة قصوى. والأولوية هي مساعدة الأوكرانيين حتى يستطيعوا تصدير الحبوب عبر البحر وتأمين القوارب، لأننا نعلم أن استخدام القطارات لتصدير الحبوب سيبطئ العملية.

يورونيوز: منذ بداية أبريل، سمعنا من الاتحاد الأوروبي، أنه في الوقت الحالي يتمتع إلى حد كبير بالاكتفاء الذاتي من الغذاء.

كارل نيهامر/ المستشار النمساوي:

"أعتقد أن ما نحتاجه اليه الآن هو إخراج القمح من أوكرانيا. لذلك بدأ الأمين العام للأمم المتحدة مهمتين للمساعدة في إنشاء ممرات آمنة، لإخراج الذرة. وعلى سبيل المثال، في مكالمة هاتفية، ضمن الرئيس بوتين أن الجيش الروسي لن يهاجم أي سفينة تنقل الذرة. لدينا ميناء أوديسا تم تعدينه وقال لي بوتين الآن على الأوكرانيين إزالة الألغام. وقلت له، نعم، إنها فكرة جيدة، لكن عليك أن تضمن أن القوات المسلحة الروسية لن تهاجم مركز أوديسا. قال لي، إنه سيضمن ذلك. ولكن، هذه مجرد كلمات. لا نعرف إذا كان هذا صحيحًا أم لا. لذا أعتقد أننا بحاجة إلى الأمم المتحدة الآن، ربما في المستقبل ستكون هناك إمكانية لتحرير الموانئ. لكن علينا الآن تصدير الحبوب، القمح والذرة من أوكرانيا.

يورونيوز: كيف يمكننا بطريقة ما تأمين حل فوري الآن، في غضون شهر أو ستة أشهر للحصاد التالي من الحبوب؟

إدوارد هيجر/ رئيس وزراء سلوفاكيا:

"أول شيء هو تأمين الموانئ، دعنا نقول أوديسا وغيرها، ثم إيجاد حل حيث سيكون لدينا الروس في جانب، والأوكرانيون في الجانب الآخر، ثم إخراج الصادرات من البلاد. وهذا يعني أيضًا أننا نأمل أن يتم تأمين الأمن داخل البلاد بحيث تكون إعادة زراعة محصول جديد جاهزة للانطلاق. نظرًا لأن أوكرانيا هي "سلة خبز" العالم، فستكون هذه هي أولويات أعلى من الأولويات الوطنية لذلك أعتقد أن هذا ما يجب أن نؤكده أيضًا لفلاديمير بوتين: يجب أن يفهم أن هذه أولويات عالمية ويجب أن يكون ضغط دول هذه القضية العالمية موجودًا. يجب أن نتحد ونقول إنك تسبب الكثير من المشاكل، لذا حرر الطريق لتأمين الغذاء لبقية العالم. وبعد ذلك، الخطوة الثانية يمكننا التحدث عن إعادة بناء البنية التحتية في أوكرانيا لأننا لا نريد أن يموت هذا البلد أمام أعيننا لأنه لا يمتلك الموارد الكافية، لا يمكن لهذا أن يكون تلقائيا.

يورونيوز: لماذا تظل الحكومات الأفريقية في حين أنها تعاني أكثر من غيرها من أزمة الغذاء؟ كيف يمكن أن يساعد إذا انضمت البلدان الأفريقية إلى الحلول الأوسع عندما يتعلق الأمر بالعقوبات أيها المستشار؟

كارل نيهامر/ المستشار النمساوي:

"إنه حقًا سؤال جيد جدًا لأنه يتعين علينا قبول حقيقة أن لدينا آراء قوية في ما يسمى بالعالم الغربي، ولكن ليس في بقية العالم. وهذا الباقي من العالم كبير. نتحدث عن الصين، نتحدث عن الهند، نتحدث عن إفريقيا. فما علينا فعله الآن هو إيجاد حلفاء. وعلينا إقناعهم وعلينا حمايتهم أيضًا. تحدثنا عن الذرة وتصدير الذرة من أوكرانيا والقمح. لم أتحدث عن الأسمدة. إنه سؤال مهم للغاية عندما كنا في المجلس في بروكسل، التقينا برئيس الاتحاد الأفريقي في مؤتمر عبر الفيديو، وأخبرنا أنهم بحاجة إلى الأسمدة.

إدوارد هيجر/ رئيس وزراء سلوفاكيا:

"سيتعين علينا أيضًا جذب الشركاء العالميين الآخرين ونقول إنه يجب عليكم الانضمام، لأنه إذا لم تكونوا جزءًا من الحل فلن يكون لدينا حل، خاصة وأن أزمة الغذاء هي المرحلة الأولى من أزمة أمنية ونحن لا نريد ذلك، ولهذا السبب علينا أن نضعهم في الاعتبار وأنا أعتقد أن هذا سيساعد. سوف ينضمون."

كارل نيهامر/ المستشار النمساوي:

"عندما بدأت الحرب ضد أوكرانيا، كان التضامن في أوروبا قويًا حقًا وأعتقد أننا لأول مرة أظهرنا الوحدة ضد العدوان الروسي. لكن العالم راقبنا في تلك اللحظة والدول الأفريقية قالت، هذا مثير للاهتمام، إذا حدث شيء ما في أوروبا، فأن التضامن موجود. وتبقى قويًا. لقد شهدنا العديد من الأزمات في إفريقيا في السنوات السابقة. أين كنتم؟ ما الذي تعنيه الحياة مقارنة إفريقيا بأوروبا. وأعتقد أننا يجب أن نفكر في ذلك سبب عدم دعمهم لهذا لأنهم يقولون، الآن تأتون الينا، الآن تريدون منا دعم العقوبات ضد الاتحاد الروسي، لكننا نحتاج أيضًا إلى الذرة الروسية. فلماذا نفعل ذلك؟ نحن بحاجة إلى الأسمدة الروسية، فلماذا نفعل ذلك؟ أعتقد أنه يتعين علينا إظهار اهتمامنا بالقارة بطريقة تجعلهم يصدقوننا."

إدوارد هيجر/ رئيس وزراء سلوفاكيا:

"نقول للبلدان من حولنا، إذا أرادوا الانضمام إلينا، فسيتعين عليهم إصلاح أنفسهم. لكننا نرى مع هذه التحديات العالمية أنه يجب أن تكون هناك إصلاحات للمنظمات العالمية. لأن ما قاله كارل للتو، فإن البلدان من قارات أخرى يسألون لماذا لم تتصرفون على هذا النحو عندما كنا في ورطة - إنه سؤال عادل للغاية لأننا أولئك الذين يحترمون الديمقراطية ويحترمون قيم الحرية وسيادة القانون وما إلى ذلك، والعدالة والإنصاف. ثم يسألون كيف نكون مخلصين ونعامل معاملة عادلة ثم لا نتصرف بعدل مع الجميع؟!"

يورونيوز: هل بوتين يستخدم الغذاء كسلاح؟ سوريا، لبنان، مصر هي أكثر الدول التي تعتمد على الحبوب من أوكرانيا وروسيا. هل يمكن أن يؤدي نقص الغذاء إلى موجة جديدة من اللاجئين؟ وهل هذا الغذاء يستخدم كسلاح؟"

إدوارد هيجر/ رئيس وزراء سلوفاكيا:

بوتين يستخدم كل شيء كسلاح. قبل أن يستخدم الطعام كسلاح، كان يستخدم المعلومات كسلاح، الكثير من المعلومات الكاذبة، الكثير من الخدع، لم نواجه هذا كثيرًا مثلما واجهنا خلال الشهرين الماضيين. لذا، نعم، إنه يسلح وسيستخدم أي شيء كسلاح، لتعطيلنا، لتفريقنا، لأن هذه هي الأداة الوحيدة التي لديه في هذه اللحظة. ليس لديه جيش قوي، كما كان يعتقد الجميع، وربما كما كان هو يعتقد. لذلك لا يمكنه هزيمة أوكرانيا بالسرعة التي كان يعتقدها. ولكن بالنسبة لنا، لا ينبغي أن نخاف من ذلك، لأنني أعتقد أننا أقوياء للغاية. علينا فقط أن نفهم ما هي المبادئ التي يجب أن نعمل من أجلها والبحث عن حلول. والطعام، كما كنا نناقش، هناك حلول له، لكننا بحاجة إلى المزيد من الشركاء، سواء كنا قادرين على تأمين أمن أوكرانيا وفي نفس الوقت السماح للأوكرانيين بالتصدير. إذا حققنا ذلك، فهذه خطوة كبيرة إلى الأمام. لكننا سنحتاج إلى شركاء آخرين ليؤمنوا البحر.

يورونيوز: سؤال من المتابعين من الكسندرا بيريزوفسكي، سؤال لكلا المتحدثين. سيطلب بوتين ثمناً لفتح موانئ البحر الأسود. هل أنتم مستعدون لرفع عقوبات الاتحاد الأوروبي في المقابل؟ أيها المستشار، لقد أجريت مكالمة مؤخرًا مع فلاديمير بوتين وقال إنه على دراية كاملة بمسألة الأمن الغذائي، وقال أيضًا إنه كان يعطي إشارات بأنه مستعد للسماح ببعض الصادرات عبر الموانئ البحرية، لكن هذا يعتمد على رفع العقوبات.

كارل نيهامر/ المستشار النمساوي:

"كما تعلمين، قال الشيء نفسه لأولاف شولتز وإيمانويل ماكرون حيث اتصل بهما بعد مكالمتي. ولم يذكر العقوبات عندما تحدث عن السماح بتصدير الذرة من موانئ البحر الأسود. لكن السؤال دائمًا إذا تحدثت إلى رئيس الاتحاد الروسي، إلى أي مدى يمكننا أن نثق به. وأعتقد أنه يتعين علينا القيام بأشياء مختلفة، كما قال إدوارد. من المهم جدًا تحرير أوديسا. من ناحية أخرى. لا أحد منا يعرف كم من الوقت ستستغرق الحرب. يحتاج العالم إلى الذرة الآن. لذلك لدينا، على ما أعتقد، شيئان متوازيان. علينا أن نحاول معرفة ما إذا كان حقًا شريكًا في مسألة إخراج الذرة أم لا ".

يورونيوز: كيف يمكنك اكتشاف ذلك؟

كارل نيهامر/ المستشار النمساوي:

"لا علاقة بين مسألة العقوبات ومسألة تصدير الذرة. أعتقد أن هذا يجب أن يكون مهمًا في هذا السيناريو. وأعتقد أننا بحاجة إلى الأمم المتحدة والأمين العام الذي يبذل قصارى جهده الان. ودعونا نرى إلى أي مدى يمكن أن نذهب."

يورونيوز: رئيس الوزراء، رأيك في هذا؟

إدوارد هيجر/ رئيس وزراء سلوفاكيا:

أعتقد أن العقوبات يجب ألا تكون بالتأكيد متعلقة بموضوع تحرير الميناء. هذه قضية منفصلة. لهذا السبب أقول إننا بحاجة إلى شركاء آخرين سيأتون إلى هذه الغرفة ونضع كل طرف على جانب ونقول، لا يتعلق الأمر بالتجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. لا توجد بالفعل أية مفاوضات جارية لأن فلاديمير بوتين لا يسمح بالمفاوضات مع أي شخص. إنه لا يتفاوض. يتعين علينا القيام بكل سيناريو. لا يمكننا الاختيار، عندها فقط يمكننا النجاح. إنه وضع صعب. هناك القليل من الإجابات في هذه اللحظة، والعديد من الأسئلة، ولكن فقط إذا عملنا بجد، فسنكون قادرين على النجاح ".

سؤال من الجمهور: هل لديك علاقات خاصة مع فلاديمير بوتين؟

كارل نيهامر/ المستشار النمساوي:

لا، ليس لدي أي علاقات خاصة معه. لكنني أعتقد أنه من الضروري أيضًا التحدث إلى كلا الجانبين في النزاعات. عندما قررت الذهاب أولاً إلى أوكرانيا، بعد ذلك إلى الرئيس بوتين، تحدثت عن ذلك مع رئيس المفوضية ورئيس المجلس ومستشار ألمانيا ورئيس بولندا لأنه من أكبر المنتقدين لذلك. قبل ذهابي إلى موسكو، كنت في بوتشا وكانت هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أرى فيها مقبرة جماعية وأعتقد أنه من الضروري والصواب مواجهته بذلك. أعتقد أنه من الضروري التحدث ليس فقط عبر الهاتف. من الضروري أن ننظر في عيون بعضنا البعض. والآن أصبح الموقف النمساوي جديدًا حقًا الآن لأننا في الأوقات السابقة كنا دائمًا نعلن حيادنا، لكن لا يمكن فعل ذلك أو القيام بأشياء أخرى. سأقول لك شيئا. لدينا وضع خاص في النمسا أكثر من سلوفاكيا. الآن نحن نحمي أكثر من 75000 أوكراني. وفي الوقت نفسه، لدي 21000 طالب لجوء من جميع أنحاء العالم. سوريا. أفغانستان، 21000 الآن. ماذا يعني هذا لنهاية العام؟ يجب على الجميع فعل المزيد لإنهاء هذه الحرب. يتعين علينا جميعًا وبوتين أن نحاول دفعه لإحضاره إلى هذا الأمر ليقول، كفى. ليس بعد الآن."

يورونيوز: رئيس الوزراء، بماذا تود أن تختم؟

إدوارد هيجر/ رئيس وزراء سلوفاكي:

" أننا نواجه تحديات أكبر وأكبر. هذا المنتدى فتح في الواقع موضوعين كبيرين، موضوع إعادة إعمار أوكرانيا، ونحن ما زلنا لا نرى شيئًا سيأتي بعد ذلك لأننا رأينا الطاقة، والآن رأينا الحرب، والآن بدأنا نرى المجاعة، وهي مشكلة عالمية. لذلك من الجيد جدًا أننا بدأنا الحديث عن إعادة الإعمار لأن الكثير جدًا ضروري للبعد الأوروبي. ولكن يجب أن يكون البعد العالمي الذي تم افتتاحه في هذا المنتدى سليمًا ونحتاج إلى منتديات مثل هذه حيث يجتمع الناس من جميع أنحاء العالم معًا، ويضعون أنفسهم في البحث عن حلول وتقديم إجابات للتحديات بسرعة، وبشكل شامل. هذه مهمتنا. لذلك أعتقد أننا سنشهد العام المقبل العديد مثل هذه المنتديات حيث يتعين علينا أن نكون جادين جدًا حيال ذلك، لأن المنتديات في الماضي كانت أشبه بالمناقشة ونحن نفكر في رؤية. الآن نحن نبني رؤية بينما نعيشها. هذا بُعد مختلف تمامًا. شكرا لك ايضا للمنتدى وشكرا لك على فتح هذه الاسئلة المهمة لنا. لكنك سمعته أيضًا. دعونا نبحث عن الحلول معًا ودعنا نشرك العديد من اللاعبين العالميين فيها ".