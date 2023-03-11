شيرين عبد الوهاب توضح حقيقة انفصالها مجدداً عن زوجها حسام حبيب

أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بياناً ردت فيه على الأخبار المتناقلة حول وقوع خلاف جديد بينها وبين زوجها الفنان حسام حبيب.

وانتشر جدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية حول خلاف بين الطرفين، خاصة بعد إلغاء عبد الوهاب متابعة حسام حبيب على إنستغرام، وحذف حسام كل الصور التي تجمعهما على حسابه.

توضيح عبد الوهاب وحبيب

وقالت شيرين عبد الوهاب، في البيان: "أؤكد عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا متفرغة لإعداد أغان جديدة بعد أن انتهيت من ألبومي الجديد".

وأضاف البيان: "تهيب عبد الوهاب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغان جديدة تعدها بدلاً من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم".

وتابع البيان: "أنتهز هذه الفرصة لتهنئة الجمهور بهذه الأيام المباركة وشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعا بكل الخير".

من جهته، نفى حسام حبيب هذه الأخبار أيضاً، وقال: "هذا الأمر عار تماماً من الصحة، وكل ذلك غير حقيقي ولا أعرف مصدر تلك الشائعات".

وأكد أن شيرين عبد الوهاب لم تتابعه عبر حسابه على "إنستغرام" من الأساس، كما أنه لم ينشر صوراً برفقتها على حسابه منذ عودتهما مُجدداً في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

خلافات مستمرة

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، انتشرت أخبار تفيد بوقوع شجار بين شيرين وحسام حبيب أثناء وجودهما في بيروت، ما دفع الأخير للاعتداء عليها وضربها، بعد مشاجرة عنيفة وقعت بينهما في الفندق.

وهو الأمر الذي رد عليه حسام حبيب، لينفي وقوع أي شجار بينه وبين زوجته، مشيراً إلى أنه وشيرين في أحسن حال.

وعادت شيرين مؤخراً إلى زوجها بعد أزمة انفصال عنيفة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي. ودخلت شيرين إلى المستشفى خلال الأزمة للعلاج في ظروف غامضة بعد تدخل شقيقها.

وشهدت تلك الفترة تلاسناً حاداً بين شقيق المطربة وزوجها السابق، وانتهت العاصفة بالزواج مجدداً بين شيرين وحسام.

وبعدها، قالت شيرين: "أعتذر لحسام وأريد أن تكون حياتي الشخصية خاصة".

كما أكدت أنهما كانا ضحية لـ"شيء أكبر منهما"، ملمحة إلى أنها أخطأت في نشر أخبارها الشخصية على العلن.

وكان الزوجان قد انفصلا في نهاية عام 2021 بعد زواج استمر ما يقرب من 4 سنوات. وقالت حينها إن العودة إلى حسام "تتطلب معجزة".