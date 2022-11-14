ردود أفعال متباينة على منصات التواصل بعد قرار شيرين عبد الوهاب العودة إلى طليقها

يبدو أن مسلسل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب لم تنتهِ حلقاته بعد. فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية بخبر زواجها منه "للمرة الثانية" بعد مشاكل شخصية بينهما خرجت للعلن وأحدثت زوبعة من ردود الفعل المتباينة.

وقد أعلنت شيرين عودتها إلى طليقها حسام رسميا في عقد قران حضره عدد قليل من المقربين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" للإعلامي المصري عمرو أديب، الجمعة، مشيرة إلى أنها بخير وسعيدة.

ردود أفعال متباينة

جاء رد الإعلامية مي العيدان على شيرين وحسام قاسيا حيث دعت، في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر، الجمهور إلى مقاطعة كل حفلات الفنانة المصرية .

فيما نصحت الممثلة المصرية سمية الخشاب متابعينها بعد التعاطف مع الآخر إلا بعد التأكد من أنه "متعاطف مع نفسه".

من جهتها، هاجمت الإعلامية رضوى الشربيني، المعروفة بالدفاع عن حقوق النساء، شقيق عبد الوهاب الذي فضح أسرار أخته المنزلية في وسائل الإعلام وعلى الهواء مباشرة.

وتابعت في برنامجها "هي وبس": "اقفلي على مشاكل بيتك، إنتي مش إنسان عادي، إنتي شخصية مشهورة تهمي كل جمهورك، واللي ما تعرفش تفاصيل كتير عن قصة شيرين وحسام هتشوف شيرين ست بلا كرامة ولو بتحبك ومتأثرة بيكي جدا هتعمل اللي إنتي عملتيه بالظبط".

فيما علق عدد من النشطاء على حالة وملامح شيرين المتعبة والمتوترة التي ظهرت بها في صور وفيديو عقد القران، الأمر الذي دفع بالبعض إلى الاعتقاد أنها كانت تحت مخدر وليست في كامل وعيها.

يذكر أن المحامي ياسر قنطوش، دفاع الفنانة شيرين عبد الوهاب، صرح أنها تنازلت بشكل رسمي عن جميع القضايا ضد شقيقها محمد سيد عبد الوهاب، وفق موقع "القاهرة 24".