شاهد: القوات الأوكرانية تعتمد على مروحيات الهليكوبتر لضرب القوات الروسية في باخموت

مع اشتداد المعارك في مدينة باخموت جراء حصار روسي عليها، اعتمدت القوات الأوكرانية على مروحيات الهليكوبتر لضرب الأهداف الروسية في المنطقة.

إلا أن هذه العمليات دائمًا ما تكون محفوفة بالمخاطر، خصوصًا وأن تلك المروحيات تحلّق على علو منخفض، مطلقة الصواريخ باتجاه الآليات الروسية.

ومنذ بداية الغزو الروسي قبل أكثر من عام، كان طيارو الهليكوبتر الأوكرانيون يقومون بمهمات قتالية خطيرة كل يوم، مستخدمين طائرات مروحية قديمة تعود إلى العهد السوفيتي.

ويقول الطيّار الأوكراني بيترو: "عندما نبدأ بتشغيل المحرّك، يختفي خوفنا، خصوصًا وأننا نثق بأنفسنا وبقواتنا".

ويضيف: "لذلك تبدأ الرحلة دون خوف، بالاعتماد فقط على مهاراتك وما تعلمته على مدار السنوات الماضية".