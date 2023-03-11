تصاعد القتال في باخموت.. بايدن وفون دير لايين يبحثان الحرب في أوكرانيا

تصاعد القتال في باخموت.. بايدن وفون دير لايين يبحثان الحرب في أوكرانيامحادثة
أعلن نائب وزير الدفاع الأوكراني أن القتال في مدينة باخموت الأوكرانية "تصاعد"، مع محاولة أخرى من قبل القوات الروسية لاختراق خطوط الدفاع الأوكرانية التي ظلت ثابتة إلى حد كبير خلال الأشهر الستة الماضية.
وأظهرت اللقطات التي التقطتها وكالة الأسوشييتد برس أن المقاتلين الأوكرانيين أطلقوا قذائف هاوتزر القوية باتجاه المواقع الروسية على خط المواجهة.
وإلى الغرب من باخموت مباشرة، أصاب القصف والضربات الصاروخية مدينة كوستيانتينيفكا الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، مما أدى إلى تدمير العديد من المنازل وإصابة المدنيين.
وقالت الشرطة إن القوات الروسية هاجمت البلدة بصواريخ إس -300 وذخائر عنقودية.
كندا تحظر واردات الألمنيوم والفولاذ الروسية
حظرت كندا واردات الألمنيوم والصلب من روسيا بهدف "قطع أو الحد من الإيرادات التي تستخدم لتمويل الغزو غير القانوني والهمجي لأوكرانيا".
وكانت هذه الواردات تمثل قرابة 250 مليون دولار كندي (170 مليون يورو) في 2021 حسب أحدث البيانات الحكومية.
ويتزامن ذلك مع بدء سريان زيادة في التعريفات الجمركية على واردات الألمنيوم الروسي بنسبة 200% والتي أعلنتها الولايات المتحدة الشهر الماضي.
وقالت كريستيا فريلاند نائبة رئيس الوزراء الكندي في بيان إن "كندا وشركاءها قد سبق لهم أن فرضوا عقوبات على البنك المركزي الروسي ووضعوا سقفاً لسعر النفط والغاز الروسيَين".
وأضافت: "نحن الآن نحرص على ألا يتمكن بوتين من تمويل حربه من خلال بيع الألمنيوم والفولاذ لكندا، من خلال تنسيق جهودنا مع جهود الولايات المتحدة اليوم".
اجتماع مرتقب بين ماكرون وأوربان لبحث ملف أوكرانيا
يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يسير عكس تيار شركائه الأوروبيين بشأن الحرب في أوكرانيا، على عشاء عمل الإثنين قبل المجلس الأوروبي يومي 23 و24 آذار/ مارس، حسبما أعلن الإليزيه.
وقالت الرئاسة الفرنسية: "سيتحدث الزعيمان عن النقاشات الجارية على المستوى الأوروبي ولا سيما في ما يتعلق بدعم أوكرانيا وتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية، وقضايا الطاقة ودعم صناعة الدفاع الأوروبية".
ويواصل أوربان انتقاد "الحرب غير المباشرة" التي تشنها أوروبا ضد روسيا. وكان أطلق دعوة جديدة نهاية شباط/ فبراير لوقف إطلاق النار في الصراع الذي يعصف بأوكرانيا منذ أكثر من عام.
ومنذ بدء الهجوم الروسي في شباط/ فبراير 2022 اتخذت الحكومة المجرية التي تعتمد بلادها بشكل كبير على واردات النفط والغاز الروسية، موقفاً غامضاً وامتنعت عن انتقاد الرئيس الروسي.
وأوربان الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بفلاديمير بوتين قبل الحرب، يرفض إرسال أسلحة إلى كييف ويندد بالعقوبات الأوروبية التي تستهدف روسيا رغم أنه صوت لصالحها إلى جانب شركائه.
كما أشار الإليزيه إلى أن "الرئيس ماكرون سيناقش مع نظيره القضايا المتعلقة بسيادة القانون".
ويحجب الاتحاد الأوروبي نحو 12 مليار يورو من الأموال المخصصة لبودابست، في انتظار إصلاحات في مجال مكافحة الفساد.
بايدن وفون دير لايين يبحثان الحرب في أوكرانيا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تحقيق تقدم في نزع فتيل خلاف تجاري عبر الأطلسي بعد لقائهما الجمعة في البيت الأبيض، حيث جددا أيضاً التزامهما دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.
وفي خطوة محدودة لكنها ملموسة، أعلن الزعيمان بعد مباحثاتهما في المكتب البيضاوي أن المفاوضات ستبدأ حول منح منتجي المعادن الحيوية في الاتحاد الأوروبي حق الدخول إلى السوق الأمريكية بموجب خطة بايدن لتشجيع الصناعات الصديقة للبيئة.
كما تعهدا التنسيق بشكل عام بينما يركز اقتصادا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على صناعة السيارات الكهربائية وقطاعات خضراء أخرى.
وكانت فون دير لايين قد عملت عن كثب مع بايدن على صياغة رد غير مسبوق على الغزو الروسي لأوكرانيا خلال العام الماضي.
واعتبر بايدن خلال اجتماعه الى فون دير لايين في المكتب البيضاوي أن التحالف لدعم أوكرانيا يمثل "حقبة جديدة".
وفي بيانهما المشترك لاحقاً، قالا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "اعتقد أنه سيقسمنا، لكننا أكثر اتحاداً من أي وقت مضى. نحن نقف معاً في دعمنا الثابت لأوكرانيا مهما استغرق الأمر".