على متنها 4 روّاد.. كبسولة كرو دراغون تعود من مهمة في الفضاء

هبطت كبسولة الفضاء كرو دراغون التابعة لشركة سبيس إكس بسلام يوم السبت قبالة ساحل فلوريدا وعلى متنها أربعة رواد فضاء بعد مهمة علمية استغرقت خمسة أشهر في محطة الفضاء الدولية.

وأظهر البث الشبكي لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وسبيس إكس هبوط الكبسولة بالمظلة في المياه قبالة ساحل تامبا بعد الساعة التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0200 بتوقيت جرينتش) وعلى متنها الرواد الأربعة بعد رحلة استغرقت قرابة تسع ساعات من مختبر الأبحاث المداري.

هبطت كبسولة الفضاء كرو دراغون التابعة لشركة سبيس إكس بسلام يوم السبت قبالة ساحل فلوريدا -/AFP or licensors

كان فريق المهمة التي أطلق عليها اسم "كرو-5" قد انطلق من فلوريدا في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر لإجراء مهمة علمية روتينية على متن المحطة.

وضم الفريق رائدة الفضاء آنا كيكينا (38 عاماً) وهي أول روسية على متن مركبة فضاء أمريكية منذ 20 عاماً، وقائدة الرحلة نيكول أونابو مان (45 عاماً) وهي رائدة فضاء من ناسا وأول أمريكية من السكان الأصليين تسافر إلى الفضاء.

كان على متن الكبسولة 4 روّاد KEEGAN BARBER/(NASA/Keegan Barber)For copyright and restrictions refer to - http://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html

وكان على متن الكبسولة أيضاً رائد الفضاء جوش كاسادا (49 عاماً) من ناسا والياباني كويتشي واكاتا (59 عاماً) من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

وكانت المهمة هي سادس رحلة مأهولة لسبيس إكس لصالح ناسا منذ انطلاق المركبة الفضائية كرو دراغون لأول مرة في أيار/ مايو 2020 عندما استؤنفت عمليات الإطلاق المأهولة من الأراضي الأمريكية بعد ما يقرب من عقد من اعتماد الولايات المتحدة على برنامج سويوز الروسي للتوجه إلى محطة الفضاء الدولية.

استبدال الفريق

وبداية الشهر الحالي، التحمت كبسولة سبيس إكس دراغون، التي حملت على متنها أربعة رواد فضاء بمحطة الفضاء الدولية.

وحدث الالتحام في وقت لم تتمكن فيه كاميرات ناسا من تقديم صور حية للحدث.

ومن خلال هذه العملية، تم استبدال فريق مكوّن من روّاد فضاء روس وأميركيين ويابانيين، والمتواجدين في المحطة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بطاقم مؤلف من رائد إماراتي وآخر روسي انضما إلى زميلين من إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا).