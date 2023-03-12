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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: لحظة هروب أحد المتهمين بالقتل من محكمة في واشنطن

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بقلم:  يورونيوز
المتهم خلال عملية هروبه
المتهم خلال عملية هروبه   -  حقوق النشر  شرطة واشنطن

أصدر مكتب شرطة مقاطعة واشنطن لقطات أمنية لهروب مشتبه به في جريمة قتل من محكمة أثناء جلسة في 27 شباط/ فبراير الماضي.

وتم تحويل إيدي فيلالوبوس (28 عاماً) إلى القضاء بتهمة طعن شخصين وقتل أحدهما في نيسان/ أبريل 2021.

وأوضحت الشرطة أن هيئة المحلفين كانت في استراحة خارج قاعة المحكمة، فطلب المتهم بالدخول إلى الحمام، قبل أن يهرب من قبضة العناصر الأمنية.

ووفقًا لقانون ولاية أوريغون، تمت إزالة جميع قيود المشتبه به، مثل الأصفاد والأغلال في الساق، أثناء وجوده في قاعة المحكمة من أجل المحاكمة.

وجرت عمليات البحث عن المتهم بمساعدة طائرات بدون طيار إضافة للدوريات في الشوارع، كما طُلب من سكان المنطقة الاحتماء في منازلهم.

وبعد تلقي بلاغ من أحد الجيران، قال المسؤولون إنهم وجدوا فيلالوبوس مختبئًا في شقة فارغة.