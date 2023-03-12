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كوريا الشمالية
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بيونغ يانغ تعلن إطلاق صاروخَي كروز من غواصة (الوكالة الكورية الشمالية)

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بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيفية لصاروخ كوري شمالي
صورة أرشيفية لصاروخ كوري شمالي   -  حقوق النشر  KRT via AP, File

أطلقت بيونغ يانغ صاروخي كروز من غواصة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد بدء مناورات عسكرية مشتركة أميركية-كورية جنوبية واسعة النطاق.

وبحسب الوكالة الكورية الشمالية أطلقت غواصة الصاروخين من قبالة سواحل مدينة سينبو الواقعة في شرق البلاد. من جهته أفاد جيش كوريا الجنوبية بأنه رصد إطلاق صاروخ واحد غير محدد، وفق ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

المصادر الإضافية • أ ف ب