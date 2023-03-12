شاهد: حفل حناء الأميرة إيمان بالقصر الملكي الأردني بمناسبة زواجها

أقامت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، حفلة حناء لابنتهما الأميرة إيمان بمناسبة قرب زفافها إلى الشاب جميل ألكساندر ترميوتس.

وألقت الملكة رانيا كلمة خلال الحفل، واصفة المناسبة بأنها "غير عادية"، وأعربت عن شعورها بـ"مشاعر مختلطة"، مشيرة إلى أنها أول مرة تكون "أم العروس".

وكان يجلس بجوار الملكة رانيا خلال إلقاء كلمتها: ابنتها إيمان، والأميرة منى والدة الملك عبد الله، الشابة السعودية رجوة آل سيف، خطيبة ولي العهد.

وفي الحفل، قدمت مجموعة نايا، وهي أول فرقة موسيقية نسائية بالكامل في الأردن، مقطوعات أردنية تقليدية مستوحاة من تراث المملكة.

كما أعلن الديوان الملكي الأردني أن عقد قران الأميرة إيمان على جميل ألكسندر ترميوتس سيكون اليوم الأحد، الموافق 12 آذار/ مارس 2023.