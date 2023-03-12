الرئيس التونسي: مواجهة "الحملات المسعورة" تكون بالنشيد الوطني

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارته مركز صحيفة "سنيب لابريس"، "عدم التفريط في السيادة الوطنية"، وذلك في رده على سؤال حول "الحملة الأجنبية تجاه تونس".

وشدد سعيّد على أن مواجهة أي "حملة أجنبية أو أي حملة مسعورة" تجاه تونس تكون بعبارة موجودة في النشيد الوطني وهي: ''نموت نموت ويحيا الوطن".

وأضاف أنه "لا يخاف إلا الله وسنده الشعب وأنه سيصدع بكلمة بالحق ولن يتردد بقولها".

كما أكد سعيد "دعمه لدور الصحافة والإعلام حتى يضطلعا بمسؤوليتهما"، مشددًا على "مواصلته سياسة مكافحة الفساد في البلاد وبلا هوادة".

من ناحية أخرى، التقى سعيد بالعاملين في صحيفة "سنيب لابريس"، وأكد التزامه السياسي "في سبيل تذليل الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسة وتطويرها وتحسين إنتاجها وظروف العمل فيها".