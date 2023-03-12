إعلام مصري: سرقة فيلا نجم ليفربول محمد صلاح شرق القاهرة

قالت صحيفة الأهرام المصرية الحكومية اليوم الأحد في تقرير لها إن فيلا نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح في منطقة التجمع الأول شرق العاصمة القاهرة تعرضت للسرقة.

وطبقاً للصحيفة، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بسرقة الفيلا عبر أحد أقارب اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً.

وأضافت: "وبسؤال المُبلغ أفاد بأنه في أثناء مروره على الفيلا بمنطقة التجمع الأول، لاحظ فتح أحد شبابيك الفيلا وبالدخول وجد بعثرة بإحدى الغرف واختفاء بعض الأشياء".

وقالت الصحيفة إن قوة من مباحث القاهرة توجهت على الفور إلى مكان الواقعة حيث تم اكتشاف سرقة بعض الأجهزة الكهربائية من منزل صلاح.

كذلك "تبين وجود أنبوبة بوتاغاز داخل الحديقة الخاصة بالفيلا، تركها المتهم بعد إخراجها من داخل الفيلا"، طبقاً للأهرام.

وتعكف المباحث الآن على تفريغ كاميرات المراقبة بفيلا صلاح كما تقوم باستجواب أفراد الأمن المكلفين بتأمين المنطقة للتعرف على هوية منفذ السرقة.