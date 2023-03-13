إذا كنت تفكر بالانتقال إلى أوروبا.. تعرف على الدول الأكثر منحا للجنسية

منحت دول الاتحاد الأوربي عددًا قياسيًا من الجنسيات في عام 2021 كما أظهرت الأرقام الجديدة، التي حصل بموجبها ما مجموعه 827.300 شخصًا، بزيادة قدرها 98.300 عن عام 2020.

يمكن أن تُعزى هذه الزيادة البالغة 14 في المائة جزئيًا إلى تراكم الطلبات، التي تم تأجيل الكثير منها في حقبة الوباء، ولكنها تبقى أيضًا مرتفعة بالمقارنة بعام 2019، حيث تم منح 706.400 جنسية جديدة.

85% من المواطنين الجدد لم يكونوا في السابق مواطنين في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

منحت إسبانيا العدد الأكبر من الجنسيات الجديدة في عام 2021، بواقع 144.800 جنسية. تلتها فرنسا وألمانيا بـ 130.000 مواطن جديد لكل منهما، بينما وافقت إيطاليا على 121.500 طلبًا، ومن ثم السويد بواقع 89.400.

أيسر الدول منحا للجنسية وأصعبها

تختلف صعوبة الحصول على الجنسية من دولة إلى آخرى داخل التكتل، وقد تكون عملية طويلة وشاقة. لكنها ليست بنفس الصعوبة.

إذا كنت ثريًا، فإن العديد من البلدان تقدم الجنسية عن طريق خطط الاستثمار. يمكن للأشخاص الذين يشترون عقارًا في اليونان تبلغ قيمته أكثر من 500.000 يورو التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد سبع سنوات - طالما عاشوا هناك خلال تلك الفترة ودفعوا الضرائب. في مالطا، يمكنك الحصول على الجنسية من خلال الاستثمار خلال 18 شهرًا فقط، بشرط أن تصل قيمة الأموال المستثمرة أو شراء العقارات إلى 700 ألف.

الطريقة التقليدية لمنح الجنسية هي العيش والعمل في بلد معين لعدة سنوات.

في عام 2021، منحت السويد 10 جنسيات لكل 100 مقيم من غير مواطني دول أوروبا- وهو أعلى معدل تجنيس في الكتلة. تليها السويد (5.4 جنسية لكل 100 مقيم) ، ورومانيا (4.6)، والبرتغال (3.7) وبلجيكا وإسبانيا (كلاهما 2.7).

في بعض أجزاء أوروبا، الحصول على الجنسية أمر غير شائع ، حتى بالنسبة للأشخاص الذين عاشوا هناك لسنوات.

منحت ليتوانيا 0.2 جنسية فقط لكل 100 مقيم من غير المواطنين، تلتها لاتفيا (0.3) وإستونيا (0.5) وتشيكيا وكرواتيا وسلوفاكيا (0.7 لكل واحد منهم).

تختلف قواعد الهجرة بشكل كبير من بلد إلى آخر. في النمسا، على سبيل المثال، يجب أن تكون مقيمًا لمدة عقد على الأقل قبل أن تكون مؤهلاً للحصول على الجنسية - ويجب أن تتعلم التحدث باللغة الألمانية وفقًا لمعايير المدرسة الثانوية.

"أكثر من السابق"

منحت معظم الدول جنسياتها بصورة أكثر من السابق. منحت فرنسا 43.900 جنسية إضافية في عام 2021 مقارنة بعام 2020.

سجلت ألمانيا ثاني أكبر زيادة بواقع (18.800 جنسية إضافية في عام 2021) ، تليها إسبانيا (17.700 إضافية) ، والسويد (9.200 إضافية) والنمسا (7.200 جنسية إضافية).

ومع ذلك، سجلت 10 دول في الاتحاد الأوروبي انخفاضًا في عدد الجنسيات الممنوحة. منحت إيطاليا 10.300 جنسية أقل في عام 2021 مقارنة بعام 2020.

وبمقارنة عدد المواطنين الجدد بكامل السكان، وليس فقط بالمقيمين من غير المواطنين، منحت السويد أكبر عدد من الجنسيات، بمعدل 8.6 لكل 1000 شخص، تلتها لوكسمبورغ (7.8 لكل 100 شخص) وهولندا (3.6 لكل 1000 شخص).

من هم مواطنو الاتحاد الأوربي الجدد؟

يأتي معظم مواطني أوروبا الجدد من المغرب وسوريا.

تم منح 86.200 مغربي الجنسية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل 10.4% من المواطنين الجدد. أصبح أكثر من ثلثي هؤلاء (71 في المائة) مواطنين في إسبانيا أو فرنسا.

يأتي السوريون في المرتبة الثانية من حيث عدد المواطنين الجدد (83.500، 70٪ منهم استقروا في السويد وهولندا)، والألبان (32،300، 70٪ منهم استقروا في إيطاليا).

يلي الألبان الرومانيون (3.5٪ من المجموع)، الأتراك (3.1٪)، البرازيليون (2.5٪)، الجزائريون (2.3٪)، الأوكرانيون (2.2٪

كان متوسط عمر المواطنين الجدد في الاتحاد الأوروبي 32 عامًا. وكان حوالي الربع من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 14 عامًا.