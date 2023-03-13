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البورصات الأوروبية تواصل تراجعها وتراجع حادّ وسط المصارف بعد إفلاس مصرفين أميركيين

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بقلم:  Euronews
مقر البنك المركزي الأوروبي السابق في فرنكفورت. 2022/07/13
مقر البنك المركزي الأوروبي السابق في فرنكفورت. 2022/07/13   -  حقوق النشر  أ ب

واصلت البورصات الأوروبية تراجعها الإثنين مسجلة أسوأ جلسة في السنة على وقع المخاوف، من انتشار العدوى إلى القطاع المصرفي بعد إفلاس مصرفين أميركيين.

وبدأت المداولات في البورصات الأوروبية بصورة شبه مستقرة، بعد إعلان تدابير استثنائية في الأسواق الأميركية، لكنها هبطت بعد ذلك وبلغ التراجع 2,33% في باريس و2,41% في فرانكفورت بعدما خسرت أكثر من 3%، و2,01% في لندن.

كذلك واصلت المصارف الأوروبية تراجعها الإثنين ولا سيما المصارف التي تعتبر أقل متانة من غيرها، فخسر مصرف كريدي سويس 9,90% مسجلا أدنى مستوياته التاريخية فيما خسر كومرتسبنك 12% وبي إن بي باريبا 5,29% وسوسييتي جنرال 5%.