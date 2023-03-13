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روسيا

فيديو: "ننفذ أوامرك ولن نخذلك".. قديروف يزور بوتين ويؤكد دعم الشيشان لروسيا في أوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز
رئيس الشيشان رمضان قديروف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو
رئيس الشيشان رمضان قديروف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو   -  حقوق النشر  AP Photo

اجتمع رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف اليوم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

ويظهر قديروف في مقاطع فيديو من الاجتماع في موسكو وهو يقرأ رسالة على الرئيس الروسي. والشيشان هي جمهورية من جمهوريات الاتحاد الروسي ولكنه خاضت حربين ضدّ روسيا في تسعينيات القرن الماضي. 

ويُعتبر رئيسها قديروف من أهم حلفاء بوتين.

وقال قديروف في رسالته: “عزيزي فلاديمير فلاديميروفيتش، مقاتلو جمهورية الشيشان يخدمون بنجاح في منطقة العملية العسكرية الخاصة، نحن ننفذ أوامركم، ونهدف إلى العمل حتى النهاية. مواطنو المنطقة يدعمون كليا العملية العسكرية الخاصة ويعتبرون أن من الضروري تحقيق أهدافها وغايتها.”

يذكر أن روسيا لا تصف الحرب في أوكرانيا بالحرب، بل تطلق عليها مصطلح "العملية العسكرية الخاصة".

وتابع قدريروف: "شكراً لكم لكل ما تعملونه من أجل جمهورية الشيشان وروسيا، الاتحاد الروسي. سوف لن نخذلك يا فلاديمير فلاديمروفيتش."

أما بوتين فوجه الشكر من جانبه لقديروف، قائلا إنه يرى ما يفعله رجال قديروف في أوكرانيا.

المصادر الإضافية • أ ب / أ ف ب