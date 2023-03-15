تحطم المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود.. موسكو: على واشنطن وقف عمليات التحليق العدائية

تستمر تداعيات حادثة سقوط الطائرة المسيّرة الأمريكية فوق البحر الأسود، بعد تدخل من طائرة حربية روسية وفق واشنطن.

فقد دعا السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف واشنطن الأربعاء إلى وقف عمليات التحليق "العدائية" قرب الحدود الروسية.

وقال أنتونوف في بيان عبر تلغرام: "ننطلق من مبدأ أن الولايات المتحدة ستحجم عن القيام بتكهنات لاحقة عبر وسائل الإعلام وستتوقف عن عمليات التحليق قرب الحدود الروسية".

في المقابل، دعا وزير الدفاع البريطاني بن والاس موسكو إلى احترام المجال الجوي الدولي.

وقال والاس خلال معرض (دي.إس.إي.آي) اليابان الدفاعي في منطقة تشيبا قرب طوكيو: "الأمر المهم هنا هو أن يحترم جميع الأطراف المجال الجوي الدولي وندعو الروس لذلك. قال الأمريكيون إنهم يعتقدون أن ذلك لم يكن مهنيًا".

"حادث تصادم"

وأمس الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن وزارته استدعت السفير الروسي لدى واشنطن، إثر "حادث تصادم" بين مقاتلة روسية وطائرة استطلاع مسيرة أمريكية.

ولبى السفير الروسي الاستدعاء ووصل إلى مقر الخارجية في واشنطن بحسب ما ذكره البيت الأبيض.

وفي حادثة هي الأخطر منذ غزو روسيا جارتها الدولة الشيوعية السابقة في 24 شباط/ فبراير العام الماضي، وقع، بحسب الجانب الأمريكي، احتكاك بين طائرتين، الأولى أمريكية مخصصة للاستطلاع والثانية مقاتلة روسية.

وقال الجيش الأمريكي إن المسيرة كانت تقوم بجولة روتينية في "المجال الجوي الدولي" عندما اصطدمت بها مقاتلة روسية من طراز سو 27 ما أدى إلى سقوط المسيرة.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن هذا النوع من الحوادث فوق البحر الأسود ليس خارجاً عن المألوف، لكن أضاف أن "هذا الحادث جدير بالملاحظة بسبب أن كان غير آمن وغير مهني."

وأشار كيربي إلى أنه تم إبلاغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بما حدث وأكد أن وزارة الخارجية الأمريكية ستتواصل مع وزارة الخارجية الروسية مضيفاً أن الحادث لن "يردع" الجيش الأمريكي عن تنفيذ مهماته.

وقال كيربي: البحر الأسود ليس ملكاً لأي دولة. سنواصل القيام بما نحتاج إلى القيام به من أجل مصالح أمننا القومي في ذلك الجزء من العالم.

استعادة حطام الطائرة

من جهتها ذكرت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية نقلاً عن مسؤولين لم تسمّهم إن الولايات المتحدة تدرس احتمال استعادة حطام المسيرة، ولكن الجيش الروسي بإمكانه الوصول إلى المسيرة قبل أية سفينة أمريكية أخرى.

ولم يذكر الجيش الأمريكي ما إذا كان الجيش الروسي حدد مكان الطائرة وبدأ عملية لاستعادتها.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية قيل إنها لعملية أطلقتها القوات الروسية لاستعادة الطائرة. ولا يمكن حسم هذا الأمر حتى الآن ولا تأكيد من الجانبين الروسي أو الأمريكي عليه.

ومن الواضح أن واشنطن تفضل ألا تقع هذه التكنولوجيا الحساسة والحديثة في أيدي الكرملين.