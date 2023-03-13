عمرها تخطى الـ7 قرون.. شجرة "مقدسة" في فيتنام تستمر في إعطاء الثمار رغم مرور الزمن

توجد الشجرة "المقدسة" في مقاطعة هاي تين الفيتنامية تجاوز عمرها الـ7 قرون، ولا تزال تعجّ بالحياة وتعطي ثمارها رغم مرور الزمن.

ويقدّس السكان المحليون شجرة ديوسبيروس ديكاندرا هذه، ويطلقون عليها لقب "شجرة التفاح الذهبية التاريخية"، وهي نوع من النباتات الاستوائية، وترتبط تاريخيًا بالملك الفيتنامي لي لوا.

يبلغ ارتفاع هذه الشجرة القديمة حوالي 40 مترًا EBU

ويبلغ ارتفاع هذه الشجرة القديمة حوالي 40 مترًا ولها جذع كبير القطر، وغطته الطحالب مع مرور الوقت.

في أيام العطل، يأتي القرويون إلى مذبح بالقرب من الشجرة ليحرقوا البخور ويتمنون الحظ والسلام في حياتهم.

وعلى الرغم من أن عمر الشجرة يزيد عن 700 عام، إلا أن فروعها لا تزال تزدهر وتنتج الأزهار والفواكه بانتظام كل عام، حيث يقيم سكان المنطقة احتفالًا يحمل اسم "فو لان"، وتحديدًا في الوقت الذي تمتلئ فيه الشجرة بالفاكهة، مطلقة رائحة مميزة.