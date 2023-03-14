شاهد: بوتين يزور مصنعاً لصناعة الطائرات العسكرية ويقول إن روسيا تخوض قتالاً وجودياً في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، الثلاثاء، خلال زيارة قام بها إلى منشأة أولان-أوديه لصناعة الطائرات، إن روسيا تخوض اليوم "معركة وجودية في أوكرانيا".

وأضاف بوتين متحدثاً إلى عمال المنشأة "أولاً، بالنسبة لنا، إن القتال الجاري دفاع عن أهالينا الذين يعيشون في هذه الأراضي [الدونباس]. تعلمون، نحن دولة متعددة الأعراق، ومع ذلك، فهذا هو العالم الروسي".

وأضاف الرئيس الروسي الذي قلّت في الفترة الأخيرة جولاته إن "القتال ليس مجرّد قتال من أجل مكاسب جيوسياسية، إنما هو قتال من أجل بقاء الدولة الروسية نفسها".

وأشار بوتين إلى أن "العدو، الذي اعتاد على تسميته شريكاً لروسيا يريد منذ عقود تفتيت روسيا".

وقال بوتين إن الدول الغربية "كانت تأمل في تركيع النظام المالي الروسي والصناعات الروسية وزعزعة استقرار البلاد بعد الدفع بآلاف الناس إلى الشوارع للاحتجاج" ولكن ذلك لم يحدث، مشيراً إلى "الركائز الأساسية لاستقرار روسيا أقوى بكثير مما كان معتقداً".

ورأى بوتين أن العقوبات الغربية أدت إلى تحويل الاقتصاد الروسي إلى اقتصاد مستقبل وأقوى.