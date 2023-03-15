التوجه إلى المدارس فجراً.. تجربة تثير الانتقادات في إندونيسيا

تتعرض حكومة إحدى المقاطعات الشرقية الإندونيسية لانتقادات شديدة لإدخالها تجربة مثيرة للجدل تُرغم الطلاب على بدء الدراسة عند بزوغ الفجر.

فكل صباح، يمكن رؤية مراهقين شبه نائمين يسيرون مثل "الزومبي" في طريقهم للذهاب إلى المدرسة.

ويتعلق الأمر بمشروع تجريبي في كوبانغ، عاصمة مقاطعة نوسا تنقارا الشرقية، حيث يبدأ طلاب الصف الثاني عشر في 10 مدارس ثانوية فصولهم عند الساعة 5:30 صباحاً.

وتقول السلطات إن الخطة، التي أعلن عنها الحاكم فيكتور لايسكودات الشهر الماضي، تهدف إلى تعزيز انضباط الأطفال.

لكن وفقاً للآباء، الأمر غير مقبول لأن أطفالهم يعودون إلى منازلهم وهم "مرهقون". وبشكل عام، تبدأ المدارس في إندونيسيا بين السابعة والثامنة صباحاً.

وبسبب هذا القرار، يُمكن مشاهدة الطلاب وهم يسيرون بزيهم المدرسي في شوارع مظلمة أو ينتظرون تاكسي "دراجة نارية" للوصول إلى المدرسة في الوقت المحدد.

طلاب المدارس الثانوية يسيرون إلى المدرسة في الصباح الباكر في كوبانغ-3 مارس 2023 ELIAZAR BALLO/AFP

وتقول رامبو آتا، وهي أم لفتاة عمرها 16 عاماً، لوكالة فرانس برس: "الأمر صعب للغاية، عليهم مغادرة المنزل بينما لا يزال الظلام قائماً. لا يمكنني قبول هذا ولا يمكن ضمان سلامتهم عندما يكون الجو مظلماً وهادئاً".

ولتطبيق هذه التجربة، يتعين على ابنتها يوريكا أن تستيقظ في الساعة الرابعة صباحاً للاستعداد وركوب "الدراجة النارية" للذهاب إلى المدرسة.

وتضيف آتا: " في كل مرة تصل فيها إلى المنزل، تشعر بالإرهاق وتنام على الفور لأنها تشعر بنعاس شديد".

ويقول مارسيل روبوت الخبير التربوي من جامعة نوسا سندانا لوكالة فرانس برس أن هذا "لا علاقة له بالجهود المبذولة لتحسين نوعية التعليم".

ويؤكد أن الحرمان من النوم على المدى الطويل يمكن أن يعرض صحة الطلاب للخطر ويؤدي إلى تغيير السلوك.

ويضيف: "لن يناموا إلا لساعات قليلة وهذا يشكل خطراً كبيراً على صحتهم، وسيؤدي إلى إجهادهم أيضاً".

نهج أوسع

وأوصت دراسة نشرت عام 2014 من قبل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن يبدأ طلاب المدارس المتوسطة والثانوية الدراسة في الساعة 8:30 صباحاً أو بعد ذلك لإتاحة الكثير من الوقت للنوم.

كما طعن المشرعون المحليون في تغيير قانون كوبانغ، وطالبوا الحكومة بالتراجع عما وصفوه بأنه سياسة لا أساس لها من الصحة.

لكن على الرغم من الانتقادات، تمسكت الحكومة بتجربتها، بل وسعتها لتشمل مؤسسة التعليم المحلية، حيث يبدأ موظفو الخدمة المدنية يومهم الآن في الساعة 5:30 صباحاً.