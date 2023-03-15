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فرنسا

التحقيق مع موظفة في مستشفى فرنسي صورت جثثاً ونشرت اللقطات على مواقع التواصل

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بقلم:  يورونيوز
مستشفى كروا روس في ليون
مستشفى كروا روس في ليون   -  حقوق النشر  JEFF PACHOUD/AFP or licensors

ادّعت إدارة مستشفى عام في مدينة ليون بجنوب شرق فرنسا على موظفة في هيئة دفن الموتى للاشتباه في كونها صوّرت جثث متوفين ونشرت اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان لهيئة "أوسبيس سيفيل دو ليون" التي تضمّ 13 مستشفى عاماً أنها "تلقت في عطلة الأسبوع بلاغاً عن صور التقطها موظف في خدمة دفن الموتى في مستشفى كروا روس".

وأكدت الهيئة أن "تحقيقاً إدارياً يجرى منذ الاثنين في هذه التصرفات المستنكرة وغير المقبولة".

وأفادت صحيفة "لو بروغريه" المحلية بأن الموظفة المعنية نشرت على الشبكات الاجتماعية صوراً لجثث في قسم خدمات دفن الموتى في المستشفى.

وما لبث مستخدم إنستغرام يدعى مارفن ل.، أن ذكر اسم الموظفة الأول وأعاد نشر بعض صورها ودعا متابعيه إلى إبلاغ هيئة المستشفيات عنها. ولم تتضح بعد الأسباب التي جعلتها تُقدم على فعلتها.

وإذ أعربت الهيئة عن "الإدانة الشديدة لهذه الأفعال"، أشارت إلى أن الموظفة المعنية أوقفت على الفور عن العمل وتخضع لإجراءات تأديبية.

وأفادت النيابة العامة في ليون وكالة فرانس برس بأنها فتحت على إثر رفع الدعوى "تحقيقاً بتهمة التعدي على الخصوصية بالتقاط الصور أو تسجيلها أو نقلها".

المصادر الإضافية • أ ف ب