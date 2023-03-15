كبير المسؤولين الأمنيين في إيران علي شمخاني سيزور الإمارات

ذكرت صحيفة إيرانية اليوم الأربعاء أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني سيزور الإمارات قريبًا.

وكتبت صحيفة اعتماد على قناتها على تلغرام: "سيلتقي شمخاني مع نظيره الإماراتي لبحث وضع مفاوضات إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 وقضايا أمنية وسياسية أخرى".

وفي نهاية عام 2021، زار مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد العاصمة الإيرانية طهران، والتقى بعلي شمخاني.

وأكد شمخاني في اللقاء حينها على أن "الأمن والاستقرار المستديمين لن يتوفرا إلا عبر التعاون بين بلدان المنطقة وأن زيارة الوفد الإماراتي يعتبر صفحة جديدة في العلاقات وتمهد لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في كافة المجالات".

من جهته، اعتبر بن زايد أن "إيران بلد كبير وقوي في المنطقة وتتمتع بمكانة فريدة وأهمية جيوسياسية وتعد الممر الرابط بين شرق العالم وغربه"، مؤكدًا على أن "تنمية العلاقات مع إيران وتعزيزها تعد أولوية للإمارات".

دور في تطبيع العلاقات مع السعودية

والأسبوع الماضي، أعلنت كلٌ من إيران والسعودية في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين.

ووفق البيان المشترك، فإنّ "استئناف الحوار بين طهران والرياض يأتي استجابةً لمبادرة من الرئيس الصيني"، خلال لقاءات ومفاوضات إيرانية سعودية جرت ما بين 6 و10 آذار/مارس الحالي في بكين، ومثّل شمخاني الجانب الإيراني.

شمخاني خلال اللقاءات الأمنية مع السعودية برعاية صينية Luo Xiaoguang/Xinhua

وأعرب البلدان عن تقديرهما، لاستضافة الصين ودعمها للمحادثات الأخيرة، وامتنانهما للعراق ولسلطنة عمان لاستضافة المحادثات بين الجانبين خلال عامي 2021 و2022.

ووفق البيان، فإنّ طهران والرياض أكدتا على مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، وتنفيذ اتفاقية التعاون الأمني الموقعة عام 2001.