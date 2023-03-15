شاهد: اشتباكات بين جماهير فرانكفورت وشرطة نابولي قبل مواجهة دوري الأبطال

دخل مشجعو نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني في اشتباك مع الشرطة بعد وصولهم الى نابولي، رغم عدم السماح لهم بحضور مباراة فريقهم مع مضيفه الإيطالي مساء الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام إيطالية مئات من مشجعي النادي الألماني وهم يلقون قنابل دخانية ومفرقعات نارية على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع.

كما أُضرِمت النيران في سيارة للشرطة، فيما رمى رجال مقنعون يرتدون ملابس سوداء بالكراسي والزجاجات والأعمدة الحديدية.

جماهير فرانكفورت في نابولي Alessandro Garofalo/LaPresse/LaPresse

وسافر مشجعو أينتراخت إلى الجنوب الإيطالي على الرغم من أن ناديهم قرر عدم بيع التذاكر المخصصة للفريق الزائر في مدرجات ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

لم يأخذ أينتراخت فرانكفورت التذاكر المخصصة له بعدما قررت مدينة نابولي الأحد منع سكان فرانكفورت من حضور المباراة.

ومنعت وزارة الداخلية الإيطالية في البداية جميع المشجعين من ألمانيا من الحضور بسبب العنف الذي رافق مباراة الذهاب في فرانكفورت عندما تم اعتقال تسعة أشخاص.

حرق سيارة خلال الاشتباكات في شوارع نابولي LaPresse/LaPresse

ثم تم إلغاء الحظر السبت بعد استئناف من النادي الألماني، لكن مدينة نابولي حظرت الأحد جميع قاطني مدينة فرانكفورت.

رُفضت محاولة أينتراخت للطعن في الحظر وقرر النادي الألماني التنازل عن 2700 بطاقة دخول لانصاره والتي تسمح بها قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم نابولي ذهاباً بنتيجة 2-صفر ويملك الأفضلية لبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وكان مشجعو النادي الألماني تحت مجهر الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" منذ الموسم الماضي بعدما اجتاحوا أرضية الملعب عقب التأهل إلى نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" التي فاز بلقبها فريقهم على حساب رينجرز الاسكتلندي.

كما اشتبكوا في أيلول/سبتمبر مع مشجعي مرسيليا الفرنسي حيث ألقى كل من الطرفين قنابل دخان على الطرف الآخر ما أدى الى إصابة أحد مشجعي أينتراخت بجروح خطيرة.