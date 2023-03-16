شاهد: لوحات رسمتها الطبيعة.. مقاطعات صينية تستقبل فصل الربيع بمناظر خلّابة

تقترب منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين من فصل الربيع، ومعها بدأت الطبيعة ترسم أجمل لوحاتها.

ففي بحيرة كين سوارت، بدأ الجليد بالذوبان تدريجيًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما أعطاها لونًا جاذبًا وبرّاقًا.

وحول تلك البحيرة، لا تزال الجبال تتزيّن باللون الأبيض، ما عطى سحرًا إضافيًا للمشهد، حيث يشبّهه بعض السكان باللوحة المرسومة بالحبر الصيني.

شكلت الجداول أشكالًا تشبه أغصان الشجر EBU

وعلى الجانب الشمالي من البحيرة، شكّل الجليد الذائب مع مياه البحيرة رسم قلب باللون الأزرق الداكن والفاتح، مما أضاف للمناظر الطبيعية النادرة بعض الرومانسية.

وفي مدينة تشيدونغ بمقاطعة جيانغسو بشرق الصين، تشكلت جداول مذهلة في المياه، فظهرت على شكل أشجار كبيرة ذات فروع لا تعد ولا تحصى.