شاهد زوار كاتدرائية وشقة الإسبانية ظاهرة إضاءة ساحرة، وهي تنعكس على تمثال مريم العذراء، وتسمى الكاتدرائية أيضا باسم أسوليو، حيث أتاح متحف أبرشية وشقة للزوار فرصة التجول داخل المبنى. ولاحظ رواد المكان لحظة انبعاث الضوء منتصف النهار وهو يشع على تمثال مريم العذراء. وقد شيد مبنى الكاتدرائية بطريقة تعكس ظاهرة إضاءة ساحرة، تحدث أياما قبل الاعتدال الربيعي، عندما يتساوى طول مدة الليل مع النهار.

شاهد زوار كاتدرائية وشقة الإسبانية ظاهرة إضاءة ساحرة، وهي تنعكس على تمثال مريم العذراء، وتسمى الكاتدرائية أيضا باسم أسوليو، حيث أتاح متحف أبرشية وشقة للزوار فرصة التجول داخل المبنى. ولاحظ رواد المكان لحظة انبعاث الضوء منتصف النهار وهو يشع على تمثال مريم العذراء. وقد شيد مبنى الكاتدرائية بطريقة تعكس ظاهرة إضاءة ساحرة، تحدث أياما قبل الاعتدال الربيعي، عندما يتساوى طول مدة الليل مع النهار.