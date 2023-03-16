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اليونان

فيديو: اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين احتجاجاً على حادث قطار في اليونان

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
اشتباكات بين الشرطة اليونانية والمتظاهرين
اشتباكات بين الشرطة اليونانية والمتظاهرين   -  حقوق النشر  Michael Varaklas/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

وقعت صدامات عنيفة الخميس في أثينا بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين على هامش التجمعات الغاضبة المستمرة منذ أكثر أسبوعين إثر حادث القطار الذي خلّف 57 قتيلًا، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

وجرت الاشتباكات على مقربة من البرلمان في وسط العاصمة، وألقى المتظاهرون زجاجات حارقة فيما رد الشرطيون مستخدمين الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

كما أضرمت النيران في حاويات قمامة في شارع قريب من جامعة أثينا، وحُطمت نوافذ متاجر.

واستعملت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع في المنطقة المحيطة بالجامعة.

وتظاهر أكثر من 40 ألف شخص، من بينهم حوالي 25 ألفًا في أثينا، بعد أكثر من أسبوعين من تصادم قطار ركاب بقطار شحن، في حادث عزته السلطات إلى خطأ بشري لكنه كشف عن اختلالات خطيرة في نظام السكك الحديد.

وسبق أن تخللت أعمال عنف تظاهرات في الثامن من آذار/ مارس شارك فيها نحو 40 ألف شخص في أثينا.

المصادر الإضافية • أ ف ب