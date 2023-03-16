بعد سقوطها في دهوك.. أربيل ترجّح أن تكون المروحية تابعة لحزب العمّال الكردستاني

أعلنت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق أن بعض من كانوا في المروحية المتحطمة في دهوك هم أعضاء في تنظيم "بي كي كي".

جاء ذلك في بيان نشرته وحدة مكافحة الإرهاب في حكومة إقليم كردستان العراق، الخميس، عبر صفحتها على فيسبوك.

وأفاد البيان أن المؤسسات المعنية في إقليم كردستان تواصلت مع الحكومة المركزية العراقية وقوات التحالف الدولي وتركيا بشأن المروحية المتحطمة، وتبين لها أنها لا تعود للجهات المذكورة.

وذكر أن القوات الأمنية بدأت تحقيقًا أوليًا حول الحادثة حيث أشارت النتائج المبدئية إلى أن المروحية من طراز "يوروكوبتر إيه إس 350"، وأن بعض القتلى هم عناصر في تنظيم "بي كي كي".

ولفت البيان أن تحقيقًا مفصلًا جارٍ لتحديد من تعود له المروحية على وجه الدقة.

تركيا تنفي

وكانت وسائل إعلامية عراقية أفادت، أمس الأربعاء، عن سقوط طائرة مروحية في حقل نفطي في جبل خيري المطل على قرية بيركات، التابعة لناحية جمانكي شمالي محافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها.

ونقلت وسائل إعلامية عراقية عن مصادر أمنية، أن مروحية تركية سقطت قرب حقل نفطي بمحافظة دهوك، حيث ينشط مسلحو حزب العمال الكردستاني في المنطقة.

إلا أن وزارة الدفاع التركية نفست صحة هذه الاتهامات.

ويُعد امتلاك حزب العمال الكردستاني لطائرة مروحية تطورًا نوعيًا في الأسلحة التي يمتلكها عناصر الحزب، ما يزيد من التهديدات والمخاوف من احتمالية شن عمليات عسكرية على المنشآت الإستراتيجية في مدن إقليم كردستان.