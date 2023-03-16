تقرير: الحكومة البريطانية تعرض زيادة أجور العاملين بالقطاع الصحي لتجنب الإضرابات

قالت شبكة سكاي الإخبارية البريطانية اليوم الخميس إن الحكومة بصدد التقدم بعرض لرفع أجور العاملين بالقطاع الصحي لحل الأزمة التي أدت إلى إضراباتهم المتكررة والتي استمر آخرها لمدة ثلاثة أيام من الاثنين وحتى أمس الأربعاء.

وطبقاً لسكاي، ستتقدم الحكومة بعرضها للنقابات الصحية البريطانية اليوم، على أن يتضمن ذلك دفعة مالية واحدة خلال العام المالي الجاري بالإضافة إلى مراجعة لأجور العاملين بالقطاع خلال العام المالي 2023-2024.

ويأتي العرض بعد إحراز تقدم بالمفاوضات بين الحكومة ونقابات تمثل الممرضين والممرضات وموظفي الإسعاف.

وأعرب وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت سابقاً اليوم عن تفاؤله بإحراز تقدم في المفاوضات إثر تقدم الحكومة للنقابات بـ"عرض أكثر سخاءً".

كذلك قال هانت عن الحكومة على استعداد للتقدم بعروض مماثلة أخرى للعاملين المضربين عن العمل بالقطاعات الصناعية.

وأضاف هانت: "سنقدم فقط ما يمكننا تحمل تمويله. لكن ما قلناه هو أننا مستعدون لتقديم عرض أكثر سخاءً مما تم تسويته من خلال العمليات المستقلة العام الماضي بشرط ألا يكون ذلك تضخميا. نعمل بجد لإيجاد حل مقبول للنقابات. أعتقد أن هذه المناقشات تسير على ما يرام. لكن لم يتم الإعلان عن أي شيء حتى الآن".

وكان قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية البريطاني قد أوصى بزيادة أجور العاملين بالقطاع الصحي بنسبة 3.5% كحد أقصى لعام 2023-2024 المالي.

ومن المتوقع أن يتخطى عرض الحكومة للنقابات الممثلة للعاملين بالقطاع الصحي هذا الحد، طبقاً لسكاي.

وشهدت عدة مهن إضرابات في الأشهر الأخيرة في المملكة المتحدة حيث تخطّى التضخّم نسبة 10%. وأضرب عمال سكك حديد وممرضون وممرضات وعناصر شرطة حدودية ومدرسون عن العمل للمطالبة برفع أجورهم، وسط ارتفاع كبير بأسعار الأغذية والطاقة.