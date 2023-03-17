شي جينبينغ يبحث مع بوتين ترسيخ "التعاون الإستراتيجي" الأسبوع المقبل في روسيا

أعلن الكرملين الجمعة أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ سيبحثان "ترسيخ التعاون الإستراتيجي" بين البلدين، خلال زيارة الرئيس الصيني الأسبوع المقبل إلى روسيا، وذلك في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأفاد الكرملين في بيان أنه خلال الزيارة، التي تجري بين 20 و22 آذار/مارس، سيبحث الرئيسان "ترسيخ الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي بين روسيا والصين"، ولا سيما "على الساحة الدولية"، مشيرا إلى أنه سيتم "توقيع وثائق ثنائية هامة".

وسبق أن التقى الرئيسان في أيلول/سبتمبر على هامش قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، وكان هذا أول اجتماع بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر شباط/فبراير 2022.

وأعلن الرئيسان في هذه المناسبة عزمهما على تعزيز العلاقات بينهما وسط أزمة مع الغرب. وكان بوتين قد زار بكين قبل ذلك ببضعة أشهر بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وأعلنا في ذلك الحين صداقة "بلا حدود" بين البلدين، وبعد ذلك بقليل شن بوتين هجومه على أوكرانيا.

وتلتزم الصين بصورة عامة موقفاً محايداً في الحرب في أوكرانيا، لكنها تعمد في الأشهر الأخيرة إلى توطيد علاقاتها مع موسكو. ونشرت بكين الشهر الماضي وثيقة من 12 نقطة تحض موسكو وكييف على الدخول في مفاوضات سلام، ويعارض النص أي استخدام للسلاح النووي ويدعو إلى احترام وحدة وسلامة أراضي جميع الدول، ما يعني ضمنا أوكرانيا التي تسيطر روسيا على قسم من أراضيها.