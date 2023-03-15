مناورات عسكرية تجمع الصين وروسيا وإيران في خليج عمان

أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم الأربعاء، أن الصين وإيران وروسيا ستجري تدريبات بحرية مشتركة في خليج عمان في الفترة من 15 إلى 19 آذار/ مارس الحالي.

وقالت الوزارة إن التدريبات ستساعد في "تعميق التعاون الفعلي بين القوات البحرية للدول المشاركة".

وتأتي هذه المناورات تزامنًا مع نشاط أمريكي متزايد في الفترة الماضية في منطقة المحيط الهادئ، حيث أبرمت اتفاقية "أوكوس" مع أستراليا وبريطانيا لتسليم كانبيرا غواصات تعمل على الطاقة النووية.

كما بدأت واشنطن مناورات عسكرية مطلع الأسبوع، في تحدٍ لكوريا الشمالية حليفة بكين.

مناورات سابقة

وفي مطلع عام 2022، أجرت الدول الثلاث مناورات بحرية في منطقة الخليج، وكان الهدف منها "اتخاذ إجراءات لضمان سلامة الشحن الدولي ومكافحة القراصنة البحريين".

وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنّ روسيا والصين أجرتا مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان، وذلك في إطار تدريبات التعاون البحري بين البلدين والتي استمرت أربعة أيام.

كما كانت القوات البحرية الروسية والصينية قد أجرت مناورات عسكرية في جنوب أفريقيا في وقت سابق.