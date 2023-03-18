شاهد: ملايين الأسماك النافقة تغطي عشرات الكيلومترات في نهر دارلينغ الأسترالي

استيقظ سكان بلدة مينيندي الأسترالية ليجدوا ملايين الأسماك الميتة في نهر البلدة الصغيرة. وقد تمّ الإبلاغ عن نفوق الأسماك على نطاق واسع لأول مرة صباح يوم الجمعة في المدينة الواقعة في أقليم نيو ساوث ويلز. وقالت هيئة الأنهار بالولاية إن ذلك كان نتيجة لموجة حارة مستمرة أثرت على نهر دارلينغ باكا.

قال السكان المحليون إن ما حدث هو أكبر حدث نفوق للأسماك يضرب المدينة، والذي شهد نفوقًا جماعيًا آخر للأسماك قبل ثلاث سنوات فقط. وفي منشور على فيسبوك، قالت إدارة الصناعات الأولية بنيو ساوث ويلز إن الموجة الحارة تضع "مزيدًا من الضغط على النظام، الذي واجه ظروفًا قاسية من الفيضانات واسعة النطاق".

أصبحت موجات الحر أكثر تواترًا وشدة، وتدوم لفترة أطول بسبب تغير المناخ حيث ارتفعت درجة حرارة العالم بالفعل بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بدء العصر الصناعي وستستمر في الارتفاع ما لم تقم الحكومات في جميع أنحاء العالم بإجراء تخفيضات حادة في الانبعاثات.

وصف غرايم مكراب، أحد سكان مينيندي، الوفيات بأنها "سريالية" وقال: "من المحتمل أن تكون المواجهة أكثر قليلاً اليوم" حيث حذر من أن السكان المحليين كانوا يتوقعون موت المزيد من الأسماك لأن تلك الأسماك المتحللة بالفعل تمتص المزيد من الأكسجين من الماء.

يعيش حوالي 500 شخص في المدينة الواقعة في أقصى غرب نيو ساوث ويلز، ونهر دارلينغ باكا جزء من حوض موراي دارلينغ، أكبر نظام نهري بأستراليا. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة في مدينة مينيندي إلى 41 درجة مئوية يوم السبت.

وقد تمّت الإشارة إلى أن السكان المحليين في البلدة الإقليمية يعتمدون على دارلينغ باكا لإمدادات المياه حيث يتم استخدام مياه النهر للاغتسال والاستحمام حتى لا يتمكن الناس من استخدام تلك المياه لتلبية الاحتياجات الأساسية مرة أخرى.

يلقي نفوق الأسماك هذا الأسبوع الضوء على المشاكل التي تواجه حوض دارلينغ باكا. وقد أشارت السلطات إلى أن قطاعات الزراعة والصناعات والمجتمعات قد استخدمت المياه من نظام النهر مما أدى إلى انخفاض تدفق المياه، مؤكدة أن الحوض معرض للظواهر المناخية المتقلبة مما يجعله عرضة للحرائق والجفاف على حد سواء.

في عام 2012، تم تنفيذ خطة بقيمة 13 مليار دولار أسترالي لمحاولة منع النهر من الجفاف وإعادته إلى مستواه الطبيعي. وأوضح قسم الصناعات الأولية أنه يعمل جنبا إلى جنب مع الوكالات الفيدرالية للتحقيق في الحادث الأخير وإيجاد الأسباب الكامنة وراء نفوق الأسماك.