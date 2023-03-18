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إندونيسيا

شاهد: بركان ميرابي الإندونيسي يثور ويُطلق حممًا منصهرة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
بركان ميرابي الإندونيسي
بركان ميرابي الإندونيسي   -  حقوق النشر  SLAMET RIYADI/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

أظهرت لقطات نُشرت في 17 مارس-آذار حممًا مشتعلة تتدفق من فوهة جبل ميرابي الإندونيسي، الذي يعتبر أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، والذي ثار في وقت متأخر من يوم الجمعة ولا زال ينفث رمادا ساخنا ومواد بركانية أخرى وثار بركان ميرابي الأسبوع الماضي حيث قذف حمما بركانية على ارتفاع 3000 متر. ويوم السبت 11 مارس-آذار غطى الدخان والرماد المنبعث من فوهة بركان ميرابي القرى القريبة دون وقوع إصابات. 

كانت السلطات قد منعت المواطنين والسياح من الاقتراب من المناطق المحيطة بفوهة البركان حتى مسافة 7 كيلومترات بعد الثوران الذي تسبب في حجب أشعة الشمس، كما توقعت إدارة الكوارث وقوع اضطرابات بسبب الرماد ودعت السكان إلى اليقظة من أخطار تشكل سيول طينية بركانية في حال هطول أمطار قرب البركان.

وتسبب آخر ثوران كبير لبركان ميرابي في مقتل أكثر من 300 شخص العام 2010، وإجلاء حوالي 280 ألفاً، وكان ذلك أعنف ثوران له منذ العام 1930، عندما أودى بحياة حوالي 1300 شخص. وتضم إندونيسيا حوالى 130 بركانا نشطا.

المصادر الإضافية • أ ب