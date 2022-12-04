ثوران بركان سيميرو في إندونيسيا والسلطات تحذر السكان من الاقتراب

رفعت إندونيسيا إلى أعلى مستوى تحذير صدر بعد ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة يوم الأحد، حسبما أفاد تلفزيون كومباس.

وصرح مسؤول في المنطقة لتلفزيون كومباس بأن إجلاء السكان الذين يعيشون بالقرب من البركان في إقليم جاوة الشرقية قد بدأ.

وثار بركان سيميرو في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد، مما أدى إلى تصاعد عمود من الرماد في الهواء لمسافة 1.5 كيلومتر الأمر الذي دفع السلطات إلى تحذير السكان من الاقتراب من منطقة الثوران.

حذرت وكالة الحد من آثار الكوارث الإندونيسية السكان من القيام بأي أنشطة على مسافة 5 كيلومترات من مركز الثوران وطالبتهم بالبقاء على بعد 500 متر من ضفاف الأنهار بسبب مخاطر تدفق الحمم البركانية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنها تراقب احتمالية حدوث موجات مد (تسونامي) هناك بعد ثوران البركان، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وقالت وكالة الحد من آثار الكوارث الإندونيسية في بيان إن البركان بدأ في الثوران في الساعة 2:46 صباحا (1946 بتوقيت جرينتش يوم السبت). وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سحب رمادية في مناطق قريبة.