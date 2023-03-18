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أوكرانيا

زيلينسكي يفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد

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بقلم:  يورونيوز
الرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد   -  حقوق النشر  AP Photo

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسومًا يفرض من خلاله العقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد و141 كيانًا و300 فرد. جاء المرسوم بعد اقتراح من مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني.

ويفرض المرسوم كذلك عقوبات على رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد. مدة العقوبات 10 سنوات تشمل تجميد الأصول وفرض القيود على العمليات التجارية وتعليق الالتزامات الاقتصادية والمالية.

وكانت أوكرانيا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا في يونيو/ حزيران بعدما اعترفت الأخيرة بالمناطق التي احتلتها روسيا شرق أوكرانيا.

في 10 مارس/ آذار، فرض زيلينسكي عقوبات على 120 فردًا - معظمهم من المواطنين الروس - و 287 كيانٍا.

المصادر الإضافية • وكالات