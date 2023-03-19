الرئيس الإيراني يقبل دعوة لزيارة السعودية

رحب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأحد بدعوة تلقاها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض بهدف ترسيخ التقارب بين البلدين كما أعلن مسؤول في الرئاسة الإيرانية.

وقال مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئيس الإيراني محمد جمشيدي في تغريدة إن "الملك السعودي دعا في رسالة الرئيس الإيراني إلى زيارة المملكة ورحب بالاتفاق بين البلدين الشقيقين وطالب بتعزيز العلاقات بينهما" مضيفا أن رئيسي "رحب بهذه الدعوة وأكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون".