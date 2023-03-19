English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

إيران
عاجل

الرئيس الإيراني يقبل دعوة لزيارة السعودية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي   -  حقوق النشر  AP/AP

رحب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأحد بدعوة تلقاها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض بهدف ترسيخ التقارب بين البلدين كما أعلن مسؤول في الرئاسة الإيرانية.

وقال مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئيس الإيراني محمد جمشيدي في تغريدة إن "الملك السعودي دعا في رسالة الرئيس الإيراني إلى زيارة المملكة ورحب بالاتفاق بين البلدين الشقيقين وطالب بتعزيز العلاقات بينهما" مضيفا أن رئيسي "رحب بهذه الدعوة وأكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون".

المصادر الإضافية • أ ف ب