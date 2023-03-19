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العراق
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العراق وإيران يوقعان محضرًا أمنيًا لتعزيز أمن الحدود

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بقلم:  يورونيوز
رئيس الوزراء العراقي يتوسط مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني
رئيس الوزراء العراقي يتوسط مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني   -  حقوق النشر  @IraqiPMO

وقع العراق وإيران على محضر أمني مشترك يهدف إلى التنسيق من أجل حماية الحدود المشتركة بين البلدين وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية مختلفة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الأحد، لأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والوفد المرافق له.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء العراقي أكد السوداني على موقف العراق الرافض لأن تكون أراضيه منطلقًا للاعتداء على أيّ من دول الجوار.

كما جاء بالبيان أن رئيس الوزراء العراقي أكد كذلك على رفضه القاطع لتواجد الجماعات المسلحة على أرض العراق. ووقع المحضر عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعن الجانب الإيراني علي شامخاني.